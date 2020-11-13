Шмигаль про спроби скасувати локдаун вихідного дня: мери не мають таких повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував заяви місцевої влади з обласних центрів про те, що вони не збираються йти на "карантин вихідного дня", заявивши, що мери не мають повноважень забороняти рішення уряду. Про це він заявив у п’ятницю, 13 листопада, на селекторній нараді з керівниками областей, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Прем’єр, як вказано, поінформував голів ОДА про те, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови № 641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження “карантину вихідного дня”.
Шмигаль зазначив, що “за рішенням уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів”. А також наголосив, що “міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови”.
“У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних”, — зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника уряду про те, що відбулися перемовини з великими торговельними мережами, і "всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством". Крім того, Арсен Аваков зазначив, що "біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції".
"За результатами наради було доручено Держпродспоживслужбі спільно з Національною поліцією здійснювати перевірки на дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах та на продуктових ринках", - додали в уряді.
Також під час наради порушили питання забезпеченості лікарень киснем.
Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Його запровадили на три пари вихідних - з 14 по 30 листопада.
Після цього мери низки міст не погодилися з рішенням уряду і натякали, що не будуть його виконувати.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.