Шмигаль про спроби скасувати локдаун вихідного дня: мери не мають таких повноважень

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував заяви місцевої влади з обласних центрів про те, що вони не збираються йти на "карантин вихідного дня", заявивши, що мери не мають повноважень забороняти рішення уряду. Про це він заявив у п’ятницю, 13 листопада, на селекторній нараді з керівниками областей, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.