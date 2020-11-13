Шмыгаль о попытках отменить локдаун выходного дня: мэры не имеют таких полномочий

Премьер, как указано, проинформировал губернаторов о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление № 641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения "карантина выходного дня".

Шмыгаль отметил, что "по решению правительства в течение выходных учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей". А также подчеркнул, что "городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления".

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходных не должны принимать посетителей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительства о том, что прошли переговоры с крупными торговыми сетями, и "все участники рынка заверили представителей государства, сто будут работать в соответствии с законодательством". Кроме того, Арсен Аваков отметил, что "у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции".

"По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках", - добавили в правительстве.

Также во время совещания подняли вопрос обеспеченности больниц кислородом.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Его ввели на три пары выходных - с 14 по 30 ноября.

После этого мэры ряда городов не согласились с решением правительства и намекали, что не будут его выполнять.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.