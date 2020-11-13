В Украине начал действовать карантин выходного дня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Об этом со ссылкой на решение правительства информирует УНН.
Карантин выходного дня был введен в Украине решением Кабинета министров от 11 ноября. Во время его действия три пары выходных — с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.
В частности, в выходные дни запрещен прием посетителей в заведениях общественного питания, в ТРЦ и других развлекательных заведениях.
Продолжат свою работу учреждения по предоставлению финансовых услуг, операторы почтовой связи и автозаправки.
Не будут работать учреждения культуры, запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов и бассейнов.
Ограничения будут действовать на выходных с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Напомним, новые ограничения уже отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.