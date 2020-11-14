Власти Ивано-Франковска отказались от карантина выходного дня

“Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, суббота и воскресенье до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ”, — заявил Марцинкив.

По его словам, работать, согласно распоряжению местных властей, смогут:

— субъекты хозяйствования в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.д.);

— торгово-развлекательные центры;

— субъекты хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

— учреждения культуры и учреждения, связанные с культурой;

— спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

— рынки.

“Напоминаю, что все должны соблюдать санитарные и противоэпидемиологические меры. Также обратились в Кабинет министров об отмене „карантина выходного дня“. И просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать!”, — добавил мэр Ивано-Франковска.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.