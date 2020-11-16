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В ВР зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

В ВР зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 19996 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, 16 ноября в ВР зарегистрирован проект постановления №4381 о решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий. Инициаторами постановления являются представители всех политических фракций в ВР: "Слуга народа", "Голос", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", "ОПЗЖ".

В тексте постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров Украины в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные Постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни относительно:

▪️ приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
▪️ приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
▪️ приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
▪️ приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
▪️ деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
▪️ приема посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября, предусматривающий прекращение работы большинства заведений, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Напомним, новые ограничения отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-ФранковскаРовно, а также Днепра.

В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думает о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре "может получить апокалипсис медсистемы".

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