"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 2450 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13 • 7420 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
17:02 • 8968 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
15:10 • 10529 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 12252 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 12740 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 13012 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13181 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14004 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14512 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський на нараді з Будановим визначив акценти у переговорах на тлі візиту делегації України до США29 листопада, 11:16 • 6364 перегляди
Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea BabyVideo29 листопада, 11:19 • 5492 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ29 листопада, 12:55 • 12032 перегляди
Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неїPhoto29 листопада, 13:14 • 5920 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 29 листопада, 14:01 • 9850 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 5412 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 61978 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 48589 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 56103 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 54437 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo16:59 • 5414 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 34105 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 51951 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 71557 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 103322 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times

"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х нагадав країнам-членам НАТО, що Альянс створено для захисту Заходу від російської агресії, а його основою є солідарність. Він висловив сподівання, що ці принципи залишаються незмінними.

"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву у соцмережі Х із приводу політики деяких країн-членів НАТО. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Політик нагадав союзникам, що Північноатлантичний альянс було створено для захисту Заходу від радянської агресії, "тобто від росії".

І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося

- написав Туск.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України під час активних подій навколо "мирного плану" США, назвавши звільнення керівника ОП "політичною кризою в Україні".

На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск24.11.25, 14:38 • 15836 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща