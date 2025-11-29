"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х нагадав країнам-членам НАТО, що Альянс створено для захисту Заходу від російської агресії, а його основою є солідарність. Він висловив сподівання, що ці принципи залишаються незмінними.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву у соцмережі Х із приводу політики деяких країн-членів НАТО. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Політик нагадав союзникам, що Північноатлантичний альянс було створено для захисту Заходу від радянської агресії, "тобто від росії".
І його основою була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував перезавантаження в Офісі президента України під час активних подій навколо "мирного плану" США, назвавши звільнення керівника ОП "політичною кризою в Україні".
