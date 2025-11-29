"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания Альянса
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х напомнил странам-членам НАТО, что Альянс создан для защиты Запада от российской агрессии, а его основой является солидарность. Он выразил надежду, что эти принципы остаются неизменными.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление в соцсети Х по поводу политики некоторых стран-членов НАТО. Об этом сообщает УНН.
Детали
Политик напомнил союзникам, что Североатлантический альянс был создан для защиты Запада от советской агрессии, "то есть от России".
И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось
Напомним
