"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания Альянса

18:27 • 2636 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 7740 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 9252 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 10651 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 12340 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12790 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13051 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13205 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14031 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14528 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 6444 просмотра
Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea BabyVideo29 ноября, 11:19 • 5572 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 12082 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 6018 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине29 ноября, 14:01 • 9954 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 5594 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56 • 62043 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 48644 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 56163 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 54493 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Киевская область
Великобритания
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 5594 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 34137 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51983 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71593 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 103358 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times

"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания Альянса

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х напомнил странам-членам НАТО, что Альянс создан для защиты Запада от российской агрессии, а его основой является солидарность. Он выразил надежду, что эти принципы остаются неизменными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление в соцсети Х по поводу политики некоторых стран-членов НАТО. Об этом сообщает УНН.

Детали

Политик напомнил союзникам, что Североатлантический альянс был создан для защиты Запада от советской агрессии, "то есть от России".

И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось

- написал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины во время активных событий вокруг "мирного плана" США, назвав увольнение руководителя ОП "политическим кризисом в Украине".

На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск24.11.25, 14:38 • 15836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша