"Солидарность, а не эгоистические интересы": польский премьер Туск жестко напомнил партнерам по НАТО о цели создания Альянса

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление в соцсети Х по поводу политики некоторых стран-членов НАТО. Об этом сообщает УНН.

Детали

Политик напомнил союзникам, что Североатлантический альянс был создан для защиты Запада от советской агрессии, "то есть от России".

И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось - написал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал перезагрузку в Офисе президента Украины во время активных событий вокруг "мирного плана" США, назвав увольнение руководителя ОП "политическим кризисом в Украине".

