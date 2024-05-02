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США закликали Китай та росію взяти на себе зобов'язання, що ШІ не повинен вирішувати щодо розгортання ядерної зброї

США закликали Китай та росію взяти на себе зобов'язання, що ШІ не повинен вирішувати щодо розгортання ядерної зброї

Київ • УНН

 • 19672 перегляди

США закликали Китай і росію взяти на себе зобов'язання про те, що тільки люди, а не ШІ, будуть ухвалювати рішення про розгортання ядерної зброї, прагнучи встановити важливу норму відповідальної поведінки серед п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

Представник Держдепартаменту США з контролю над озброєннями Пол Дін у четвер закликав Китай та росію погодитися із заявами США та інших країн про те, що тільки люди, а не штучний інтелект, ухвалюватимуть рішення про розгортання ядерної зброї, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Представник Держдепартаменту Пол Дін повідомив на онлайн-брифінгу, що Вашингтон взяв на себе "чітке та тверде зобов'язання" про те, що люди мають повний контроль над ядерною зброєю, додавши, що Франція та Велика Британія зробили те саме.

"Ми б вітали аналогічну заяву з боку Китаю та російської федерації", - сказав Дін, перший заступник помічника секретаря Бюро з контролю над озброєннями, стримування та стабільності.

"Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки, і ми думаємо, що це було б дуже бажано в контексті P5", - сказав він, маючи на увазі п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН.

Зауваження Діна прозвучали на тлі того, як адміністрація президента США Джо Байдена намагається поглибити окремі дискусії з Китаєм як щодо політики ядерної зброї, так і щодо розвитку штучного інтелекту.

Міністерство оборони Китаю не одразу відповіло на прохання про коментарі.

Доповнення

Тема поширення технологій штучного інтелекту з'явилася на поверхні під час масштабних переговорів між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Пекіні 26 квітня, вказує видання.

Обидві сторони домовилися провести свої перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту найближчими тижнями, сказав Блінкен, додавши, що вони поділяться думками про те, як найкраще управляти ризиками та безпекою, пов'язаними з цією технологією.

У межах нормалізації військових комунікацій офіційні особи США та Китаю відновили переговори щодо ядерної зброї у січні, але офіційних переговорів щодо контролю над озброєннями найближчим часом не очікується.

Китай, який розширює свій потенціал ядерної зброї, у лютому закликав найбільші ядерні держави спочатку укласти між собою договір про незастосування ядерної зброї першими, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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