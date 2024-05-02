США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия

Представитель Госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин в четверг призвал Китай и россию согласиться с заявлениями США и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения о развертывании ядерного оружия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель Госдепартамента Пол Дин сообщил на онлайн-брифинге, что Вашингтон взял на себя "четкое и твердое обязательство" о том, что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, добавив, что Франция и Великобритания сделали то же самое.

"Мы бы приветствовали аналогичное заявление со стороны Китая и российской федерации", - сказал Дин, первый заместитель помощника секретаря Бюро по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности.

"Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения, и мы думаем, что это было бы очень желательно в контексте P5", - сказал он, имея в виду пять постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Замечания Дина прозвучали на фоне того, как администрация президента США Джо Байдена пытается углубить отдельные дискуссии с Китаем как по политике ядерного оружия, так и по развитию искусственного интеллекта.

Министерство обороны Китая не сразу ответило на просьбу о комментариях.

Дополнение

Тема распространения технологий искусственного интеллекта появилась на поверхности во время масштабных переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине 26 апреля, указывает издание.

Обе стороны договорились провести свои первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели, сказал Блинкен, добавив, что они поделятся мнениями о том, как лучше всего управлять рисками и безопасностью, связанными с этой технологией.

В рамках нормализации военных коммуникаций официальные лица США и Китая возобновили переговоры по ядерному оружию в январе, но официальных переговоров по контролю над вооружениями в ближайшее время не ожидается.

Китай, который расширяет свой потенциал ядерного оружия, в феврале призвал крупнейшие ядерные державы сначала заключить между собой договор о неприменении ядерного оружия первыми, отмечает издание.