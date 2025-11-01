США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що СГА та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори, але прем’єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед ним за політичну рекламу в Онтаріо, в якій колишній президент Рональд Рейган заявив, що мита означають катастрофу. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
"Ні, але у мене дуже хороші стосунки. Він мені дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильно. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою, бо це була фальшива реклама", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через, на його думку, "перекручену рекламу". Канада оприлюднила ролик з уривками промови Рональда Рейгана, який критикує мита, що Трамп назвав "фальшивим" і ворожим.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність відновити торговельні переговори зі США. Це відбувається на тлі підвищення Дональдом Трампом мит на канадські товари.