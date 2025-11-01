$42.080.01
08:30
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
06:00 • 18074 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
07:00
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 49273 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 53999 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56
США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про відсутність планів відновлення торговельних переговорів з Канадою. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Канади Марк Карні вибачився за політичну рекламу в Онтаріо.

США відмовляються відновити торговельні переговори з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що СГА та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори, але прем’єр-міністр Канади Марк Карні вибачився перед ним за політичну рекламу в Онтаріо, в якій колишній президент Рональд Рейган заявив, що мита означають катастрофу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Ні, але у мене дуже хороші стосунки. Він мені дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильно. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою, бо це була фальшива реклама", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через, на його думку, "перекручену рекламу". Канада оприлюднила ролик з уривками промови Рональда Рейгана, який критикує мита, що Трамп назвав "фальшивим" і ворожим.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність відновити торговельні переговори зі США. Це відбувається на тлі підвищення Дональдом Трампом мит на канадські товари.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Reuters
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки