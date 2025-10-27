Карні: Канада готова відновити торговельні переговори зі США попри підвищення мит
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність відновити торговельні переговори зі США. Це відбувається на тлі підвищення Дональдом Трампом мит на канадські товари.
Канада готова відновити торговельні переговори зі США в будь-який час. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Марк Карні, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Видання вказує, що цю заяву Карні зробив під час візиту до Малайзії, де він бере участь у зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).
Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли в наших переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами
За його словами, торговельні переговори зі США є "виключною відповідальністю" федерального уряду, і такі переговори є "найкращим шляхом вперед".
Водночас, як сказав Карні, його поїздка до Азії зосереджена на диверсифікації торговельних відносин Канади із загальною метою подвоєння експорту на ринки поза США протягом наступного десятиліття.
Контекст
Напередодні президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через, на його думку, "перекручену рекламу". Канада оприлюднила ролик з уривками промови Рональда Рейгана, який критикує мита, що Трамп назвав "фальшивим" і ворожим.
