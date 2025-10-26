Трамп підвищив мита на канадські товари на 10% через рекламу з Рейганом

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

За його словами, відповідний захід був спричинений "перекрученою рекламою". Глава Білого дому пояснив, що Канада оприлюднила рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.

На думку Трампа, реклама була "фальшивою" зі спеціально підібраними аудіо- та відеозаписами Рейгана.

Через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита щодо Канади на 10% понад те, що вони платять зараз