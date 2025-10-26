Трамп підвищив мита на канадські товари на 10% через рекламу з Рейганом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через, на його думку, "перекручену рекламу". Канада оприлюднила ролик з уривками промови Рональда Рейгана, який критикує мита, що Трамп назвав "фальшивим" і ворожим.
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
За його словами, відповідний захід був спричинений "перекрученою рекламою". Глава Білого дому пояснив, що Канада оприлюднила рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.
На думку Трампа, реклама була "фальшивою" зі спеціально підібраними аудіо- та відеозаписами Рейгана.
Через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита щодо Канади на 10% понад те, що вони платять зараз
Він підкреслив, що "єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на "допомогу" щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди Сполученим Штатам".
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп оголосив про припинення переговорів із Канадою. За його словами, Президентський фонд і інститут імені Рональда Рейгана не давали дозвіл канадській стороні на використання фрагментів виступу Рейгана 1987 року.
