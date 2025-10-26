Трамп підвищив мита на канадські товари на 10% через рекламу з Рейганом

$41.900.00
25 жовтня, 19:33 • 10427 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 23984 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 30743 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 28649 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 39655 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 22982 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 20102 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33430 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49628 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38351 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
78%
744мм
Популярнi новини
Новий вид метеликів у США назвали на честь убитої українки Ірини ЗаруцькоїPhoto25 жовтня, 15:50 • 7826 перегляди
Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні25 жовтня, 16:15 • 7588 перегляди
Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації25 жовтня, 18:05 • 3994 перегляди
Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти20:29 • 4808 перегляди
Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болотіVideo20:58 • 5170 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 26531 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 39655 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 41204 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 62841 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 58255 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 15328 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 21024 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 22707 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 24456 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 27489 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Fox News
Truth Social
The Hill

Трамп підвищив мита на канадські товари на 10% через рекламу з Рейганом

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через, на його думку, "перекручену рекламу". Канада оприлюднила ролик з уривками промови Рональда Рейгана, який критикує мита, що Трамп назвав "фальшивим" і ворожим.

Трамп підвищив мита на канадські товари на 10% через рекламу з Рейганом

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відповідний захід був спричинений "перекрученою рекламою". Глава Білого дому пояснив, що Канада оприлюднила рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.

На думку Трампа, реклама була "фальшивою" зі спеціально підібраними аудіо- та відеозаписами Рейгана.

Через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита щодо Канади на 10% понад те, що вони платять зараз

- написав Трамп.

Він підкреслив, що "єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на "допомогу" щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди Сполученим Штатам".

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп оголосив про припинення переговорів із Канадою. За його словами, Президентський фонд і інститут імені Рональда Рейгана не давали дозвіл канадській стороні на використання фрагментів виступу Рейгана 1987 року.

Канада прагне долучитися до "Золотого купола" – Трамп03.09.25, 00:10 • 7743 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки