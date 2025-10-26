$41.900.00
Трамп повысил пошлины на канадские товары на 10% из-за рекламы с Рейганом

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Канады на 10% из-за, по его мнению, "искаженной рекламы". Канада обнародовала ролик с отрывками речи Рональда Рейгана, критикующего пошлины, что Трамп назвал "фальшивым" и враждебным.

Трамп повысил пошлины на канадские товары на 10% из-за рекламы с Рейганом

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По его словам, соответствующая мера была вызвана "искаженной рекламой". Глава Белого дома пояснил, что Канада обнародовала рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

По мнению Трампа, реклама была "фальшивой" со специально подобранными аудио- и видеозаписями Рейгана.

Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины в отношении Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас

- написал Трамп.

Он подчеркнул, что "единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам".

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой. По его словам, Президентский фонд и институт имени Рональда Рейгана не давали разрешение канадской стороне на использование фрагментов выступления Рейгана 1987 года.

Канада стремится присоединиться к «Золотому куполу» – Трамп03.09.25, 00:10 • 7743 просмотра

Вадим Хлюдзинский

