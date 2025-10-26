Трамп повысил пошлины на канадские товары на 10% из-за рекламы с Рейганом

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По его словам, соответствующая мера была вызвана "искаженной рекламой". Глава Белого дома пояснил, что Канада обнародовала рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

По мнению Трампа, реклама была "фальшивой" со специально подобранными аудио- и видеозаписями Рейгана.

Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины в отношении Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас