Все через рекламу з Рейганом: Трамп припинив торгові переговори з Канадою
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп припинив переговори з Канадою 23 жовтня. Причиною став рекламний ролик, опублікований прем'єр-міністром Онтаріо, що містив уривки виступу Рональда Рейгана 1987 року.
Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення переговорів із Канадою. Це сталось увечері 23 жовтня, через рекламний ролик, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Йдеться про ролик з уривками виступу 1987 року Рональда Рейгана, тодішнього президента США від республіканців. Він розкритикував митні тарифи на іноземні товари. Також він назвав їх такими, що шкодять "кожному американському працівнику та споживачеві" та "спричиняють запеклі торговельні війни".
Відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Х" прем’єр-міністр канадської провінції Онтаріо Дуґ Форд.
Тепер офіційно: нову кампанію Онтаріо в США запущено. Ми використовуватимемо всі доступні нам засоби й ніколи не припинимо опиратися американським тарифам на Канаду
Реакція Трампа не забарилась: на своїй сторінці в Truth Social він заявив, що всі торгові переговори з Канадою припинено. Він додав, що Президентський фонд і інститут імені Рональда Рейгана не давали дозвіл канадській стороні на використання фрагментів виступу Рейгана 1987 року.
Нагадаємо
