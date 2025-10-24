Все через рекламу з Рейганом: Трамп припинив торгові переговори з Канадою

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 2656 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4872 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18254 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17387 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16718 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25992 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63948 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26941 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18254 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19218 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19824 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63948 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 136 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6362 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21336 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41644 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30876 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Су-34
Фільм

Все через рекламу з Рейганом: Трамп припинив торгові переговори з Канадою

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Президент США Дональд Трамп припинив переговори з Канадою 23 жовтня. Причиною став рекламний ролик, опублікований прем'єр-міністром Онтаріо, що містив уривки виступу Рональда Рейгана 1987 року.

Все через рекламу з Рейганом: Трамп припинив торгові переговори з Канадою

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення переговорів із Канадою. Це сталось увечері 23 жовтня, через рекламний ролик, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Йдеться про ролик з уривками виступу 1987 року Рональда Рейгана, тодішнього президента США від республіканців. Він розкритикував митні тарифи на іноземні товари. Також він назвав їх такими, що шкодять "кожному американському працівнику та споживачеві" та "спричиняють запеклі торговельні війни".

Відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Х" прем’єр-міністр канадської провінції Онтаріо Дуґ Форд.

Тепер офіційно: нову кампанію Онтаріо в США запущено. Ми використовуватимемо всі доступні нам засоби й ніколи не припинимо опиратися американським тарифам на Канаду

 - йдеться в дописі.

Реакція Трампа не забарилась: на своїй сторінці в Truth Social він заявив, що всі торгові переговори з Канадою припинено. Він додав, що Президентський фонд і інститут імені Рональда Рейгана не давали дозвіл канадській стороні на використання фрагментів виступу Рейгана 1987 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Канада розірвала контракт з компанією Armatec Survivability на ремонт 25 списаних бронетранспортерів для України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Даг Форд
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Канада
Україна