Все из-за рекламы с Рейганом: Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой. Это произошло вечером 23 октября из-за рекламного ролика, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Речь идет о ролике с отрывками выступления 1987 года Рональда Рейгана, тогдашнего президента США от республиканцев. Он раскритиковал таможенные тарифы на иностранные товары. Также он назвал их вредящими "каждому американскому работнику и потребителю" и "вызывающими ожесточенные торговые войны".

Видео опубликовал на своей странице в соцсети "Х" премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд.

Теперь официально: новая кампания Онтарио в США запущена. Мы будем использовать все доступные нам средства и никогда не прекратим сопротивляться американским тарифам на Канаду