Все из-за рекламы с Рейганом: Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с Канадой 23 октября. Причиной стал рекламный ролик, опубликованный премьер-министром Онтарио, содержавший отрывки выступления Рональда Рейгана 1987 года.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой. Это произошло вечером 23 октября из-за рекламного ролика, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Речь идет о ролике с отрывками выступления 1987 года Рональда Рейгана, тогдашнего президента США от республиканцев. Он раскритиковал таможенные тарифы на иностранные товары. Также он назвал их вредящими "каждому американскому работнику и потребителю" и "вызывающими ожесточенные торговые войны".
Видео опубликовал на своей странице в соцсети "Х" премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд.
Теперь официально: новая кампания Онтарио в США запущена. Мы будем использовать все доступные нам средства и никогда не прекратим сопротивляться американским тарифам на Канаду
Реакция Трампа не заставила себя ждать: на своей странице в Truth Social он заявил, что все торговые переговоры с Канадой прекращены. Он добавил, что Президентский фонд и институт имени Рональда Рейгана не давали разрешение канадской стороне на использование фрагментов выступления Рейгана 1987 года.
Напомним
