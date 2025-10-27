Карни: Канада готова возобновить торговые переговоры с США, несмотря на повышение пошлин
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США. Это происходит на фоне повышения Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.
Канада готова возобновить торговые переговоры с США в любое время. Об этом заявил премьер-министр этой страны Марк Карни, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Издание указывает, что это заявление Карни сделал во время визита в Малайзию, где он принимает участие во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
Канада готова развивать прогресс, которого мы достигли в наших переговорах или дискуссиях с нашими американскими коллегами
По его словам, торговые переговоры с США являются "исключительной ответственностью" федерального правительства, и такие переговоры являются "лучшим путем вперед".
В то же время, как сказал Карни, его поездка в Азию сосредоточена на диверсификации торговых отношений Канады с общей целью удвоения экспорта на рынки вне США в течение следующего десятилетия.
Контекст
Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Канады на 10% из-за, по его мнению, "искаженной рекламы". Канада обнародовала ролик с отрывками речи Рональда Рейгана, критикующего пошлины, что Трамп назвал "фальшивым" и враждебным.
