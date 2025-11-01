США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры, но премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед ним за политическую рекламу в Онтарио, в которой бывший президент Рональд Рейган заявил, что пошлины означают катастрофу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
"Нет, но у меня очень хорошие отношения. Он мне очень нравится, но то, что они сделали, было неправильно. Он извинился за то, что они сделали с рекламой, потому что это была фальшивая реклама", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Канады на 10% из-за, по его мнению, "искаженной рекламы". Канада обнародовала ролик с отрывками речи Рональда Рейгана, который критикует пошлины, что Трамп назвал "фальшивым" и враждебным.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США. Это происходит на фоне повышения Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.