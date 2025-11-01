$42.080.01
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов возобновления торговых переговоров с Канадой. Это произошло после того, как премьер-министр Канады Марк Карни извинился за политическую рекламу в Онтарио.

США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры, но премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед ним за политическую рекламу в Онтарио, в которой бывший президент Рональд Рейган заявил, что пошлины означают катастрофу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Нет, но у меня очень хорошие отношения. Он мне очень нравится, но то, что они сделали, было неправильно. Он извинился за то, что они сделали с рекламой, потому что это была фальшивая реклама", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Канады на 10% из-за, по его мнению, "искаженной рекламы". Канада обнародовала ролик с отрывками речи Рональда Рейгана, который критикует пошлины, что Трамп назвал "фальшивым" и враждебным.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США. Это происходит на фоне повышения Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.

Павел Башинский

