США попередили союзників по НАТО, що Україна має підписати "мирний план" до Дня подяки - The Gardian

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:16 • 492 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 2834 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 10959 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 14972 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 18981 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26022 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41318 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 34915 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36100 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 31170 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Свята 22 листопада: від сімейних радощів до пам’яті поколінь 22 листопада, 04:27 • 3814 перегляди
У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи22 листопада, 05:23 • 4514 перегляди
рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнуванняPhoto22 листопада, 06:49 • 14329 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 15626 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 11924 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 41634 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 34229 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 42281 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 48963 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 46824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 12019 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 15724 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 41634 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 40647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 54862 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

США попередили союзників по НАТО, що Україна має підписати "мирний план" до Дня подяки - The Gardian

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Американські чиновники на зустрічі з послами НАТО в Києві заявили, що США планують наполягати на якнайшвидшому підписанні Україною мирної угоди, інакше Київ зіткнеться з "набагато гіршою угодою". Запропонована угода передбачає відмову України від територій, окупованих росією, а також амністію за воєнні злочини.

США попередили союзників по НАТО, що Україна має підписати "мирний план" до Дня подяки - The Gardian

Американські чиновники на зустрічі з послами НАТО в Києві заявили, що США планують наполягати на якнайшвидшому підписанні Україною мирної угоди. За їхніми словами, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов, у майбутньому він може зіткнутися з "набагато гіршою угодою". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Gardian.

Деталі

Міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів НАТО після переговорів із Президентом Володимиром Зеленським та розмови з Білим домом. "Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше", – заявив він, за словами учасників зустрічі.

Настрій серед європейських дипломатів був напруженим: вони поставили під сумнів як зміст запропонованої угоди, так і те, що США вели переговори з росією без інформування союзників. Один із присутніх описав нараду як "жахливу", нагадавши про слова Дональда Трампа, що "у Зеленського немає карт".

Запропонована угода передбачає відмову України від територій, окупованих росією, а також частини територій, які контролює Київ. У документі також міститься пункт про амністію за всі воєнні злочини скоєні під час конфлікту.

Позиція США та плани Вашингтона

Дрісколл, якого нещодавно призначили відповідальним до повноважень щодо України, не уточнив, чи відповідає проєкт угоди раніше опублікованому плану з 28 пунктів. Він зазначив: "Деякі речі мають значення, деякі - лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення".

Тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс підтвердила, що умови для України є жорсткими, але наголосила: "Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою". За її словами, Трамп хоче, щоб документ був узгоджений до Дня подяки, який відзначається в четвер.

У Європі тим часом зростає занепокоєння тим, що росія мала значний вплив на зміст проєкту угоди.

ЗМІ повідомляють, що план розробляли помічник Дональда Трампа Стів Віткофф та радник кремля кирило дмитрієв. Дрісколл найближчим часом має вирушити до росії для обговорення документа.

У своєму зверненні у п’ятнию Володимир Зеленський назвав ситуацію "одним із найскладніших моментів нашої історії" та заявив, що Україна стоїть перед вибором: "втратити свою гідність або втратити ключового союзника".

А президент росії володимир путін підтвердив, що москва отримала копію плану. "Я вважаю, що його можна використовувати як основу для остаточного мирного врегулювання", – сказав він.

Переговори навколо запропонованої угоди тривають у закритому режимі, але тиск на Україну посилюється.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс підтримав американський "мирний план", наголосивши на необхідності жити "в реальному світі". Він зазначив, що будь-яка мирна угода має припинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятною для обох сторін і максимізувати шанси на запобігання новій війні.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
The Guardian
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ