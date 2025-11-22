США попередили союзників по НАТО, що Україна має підписати "мирний план" до Дня подяки - The Gardian

Американські чиновники на зустрічі з послами НАТО в Києві заявили, що США планують наполягати на якнайшвидшому підписанні Україною мирної угоди. За їхніми словами, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов, у майбутньому він може зіткнутися з "набагато гіршою угодою". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Gardian.

Деталі

Міністр армії США Ден Дрісколл провів брифінг для послів НАТО після переговорів із Президентом Володимиром Зеленським та розмови з Білим домом. "Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше", – заявив він, за словами учасників зустрічі.

Настрій серед європейських дипломатів був напруженим: вони поставили під сумнів як зміст запропонованої угоди, так і те, що США вели переговори з росією без інформування союзників. Один із присутніх описав нараду як "жахливу", нагадавши про слова Дональда Трампа, що "у Зеленського немає карт".

Запропонована угода передбачає відмову України від територій, окупованих росією, а також частини територій, які контролює Київ. У документі також міститься пункт про амністію за всі воєнні злочини скоєні під час конфлікту.

Позиція США та плани Вашингтона

Дрісколл, якого нещодавно призначили відповідальним до повноважень щодо України, не уточнив, чи відповідає проєкт угоди раніше опублікованому плану з 28 пунктів. Він зазначив: "Деякі речі мають значення, деякі - лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення".

Тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс підтвердила, що умови для України є жорсткими, але наголосила: "Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою". За її словами, Трамп хоче, щоб документ був узгоджений до Дня подяки, який відзначається в четвер.

У Європі тим часом зростає занепокоєння тим, що росія мала значний вплив на зміст проєкту угоди.

ЗМІ повідомляють, що план розробляли помічник Дональда Трампа Стів Віткофф та радник кремля кирило дмитрієв. Дрісколл найближчим часом має вирушити до росії для обговорення документа.

У своєму зверненні у п’ятнию Володимир Зеленський назвав ситуацію "одним із найскладніших моментів нашої історії" та заявив, що Україна стоїть перед вибором: "втратити свою гідність або втратити ключового союзника".

А президент росії володимир путін підтвердив, що москва отримала копію плану. "Я вважаю, що його можна використовувати як основу для остаточного мирного врегулювання", – сказав він.

Переговори навколо запропонованої угоди тривають у закритому режимі, але тиск на Україну посилюється.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс підтримав американський "мирний план", наголосивши на необхідності жити "в реальному світі". Він зазначив, що будь-яка мирна угода має припинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятною для обох сторін і максимізувати шанси на запобігання новій війні.