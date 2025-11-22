$42.150.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США давят на Киев, требуя скорейшего подписания мирного соглашения, иначе условия ухудшатся

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Американские чиновники на встрече с послами НАТО в Киеве заявили, что США планируют настаивать на скорейшем подписании Украиной мирного соглашения, иначе Киев столкнется с "гораздо худшей сделкой". Предложенное соглашение предусматривает отказ Украины от территорий, оккупированных Россией, а также амнистию за военные преступления.

США давят на Киев, требуя скорейшего подписания мирного соглашения, иначе условия ухудшатся

Американские чиновники на встрече с послами НАТО в Киеве заявили, что США планируют настаивать на скорейшем подписании Украиной мирного соглашения. По их словам, если Киев откажется от предложенных условий, в будущем он может столкнуться с "гораздо худшей сделкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр армии США Дэн Дрисколл провел брифинг для послов НАТО после переговоров с Президентом Владимиром Зеленским и разговора с Белым домом. "Ни одно соглашение не является идеальным, но его нужно заключить как можно скорее", – заявил он, по словам участников встречи.

Настроение среди европейских дипломатов было напряженным: они поставили под сомнение как содержание предложенного соглашения, так и то, что США вели переговоры с Россией без информирования союзников. Один из присутствующих описал совещание как "ужасное", напомнив о словах Дональда Трампа, что "у Зеленского нет карт".

Предложенное соглашение предусматривает отказ Украины от территорий, оккупированных Россией, а также части территорий, которые контролирует Киев. В документе также содержится пункт об амнистии за все военные преступления, совершенные во время конфликта.

Позиция США и планы Вашингтона

Дрисколл, которого недавно назначили ответственным за полномочия по Украине, не уточнил, соответствует ли проект соглашения ранее опубликованному плану из 28 пунктов. Он отметил: "Некоторые вещи имеют значение, некоторые - лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение".

Временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис подтвердила, что условия для Украины являются жесткими, но подчеркнула: "Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже". По ее словам, Трамп хочет, чтобы документ был согласован до Дня благодарения, который отмечается в четверг.

В Европе тем временем растет обеспокоенность тем, что Россия имела значительное влияние на содержание проекта соглашения.

СМИ сообщают, что план разрабатывали помощник Дональда Трампа Стив Виткофф и советник Кремля Кирилл Дмитриев. Дрисколл в ближайшее время должен отправиться в Россию для обсуждения документа.

В своем обращении в пятницу Владимир Зеленский назвал ситуацию "одним из самых сложных моментов нашей истории" и заявил, что Украина стоит перед выбором: "потерять свое достоинство или потерять ключевого союзника".

А президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила копию плана. "Я считаю, что его можно использовать как основу для окончательного мирного урегулирования", – сказал он.

Переговоры вокруг предложенного соглашения продолжаются в закрытом режиме, но давление на Украину усиливается.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал американский "мирный план", подчеркнув необходимость жить "в реальном мире". Он отметил, что любое мирное соглашение должно прекратить убийства, сохраняя суверенитет Украины, быть приемлемым для обеих сторон и максимизировать шансы на предотвращение новой войны.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев