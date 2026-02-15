США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 10362 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 20013 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 20018 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 20658 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19639 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18174 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15263 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15235 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15136 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14555 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США РубіоPhotoVideo14 лютого, 20:02 • 4922 перегляди
У Києві комунальники відновлюють подачу тепла на Троєщині після обстрілів рф - Ткаченко14 лютого, 20:24 • 3356 перегляди
Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14 лютого, 20:45 • 3694 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 7776 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 4086 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 77523 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 123835 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 70693 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87984 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128395 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 2566 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16238 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15706 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19003 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42403 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
M270 (РСЗВ)

США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном

Київ • УНН

 • 66 перегляди

США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство, модернізуючи відносини в сфері економічної безпеки. Це відбувається на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном, який заблокував постачання компонентів до Японії.

США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі під час зустрічі в Мюнхені підтвердили намір поглибити двосторонню співпрацю. Сторони домовилися про модернізацію відносин у сфері економічної безпеки, що стало прямою відповіддю на посилення тиску з боку Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Напруженість між країнами загострилася після заяв прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо можливої підтримки Тайваню у разі збройного конфлікту. У відповідь Міністерство торгівлі Китаю заблокувало постачання критично важливих компонентів, що Токіо назвав неприйнятним кроком. Китайська сторона, своєю чергою, апелює до історичного минулого та звинувачує японський уряд у поверненні до мілітаризму, називаючи підтримку Тайваню небезпечним розвитком подій для всього азійського регіону.

Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах09.02.26, 03:20 • 5226 переглядiв

Попри значний тиск, японський уряд демонструє готовність до відкритої комунікації, намагаючись збалансувати посилення політики безпеки з дипломатичними зусиллями. Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі на конференції в Мюнхені зазначив, що Японія не має наміру ізолюватися.

Навіть попри розбіжності та розбіжності в поглядах, позиція Японії дуже чітка - ми завжди відкриті до діалогу. Ми не збираємося закривати жодні канали, незалежно від наших розбіжностей

- заявив Коїдзумі.

Політичні перспективи та візит до Вашингтона

Переконлива перемога Санае Такаїчі на останніх виборах забезпечила їй мандат на просування нової стратегії безпеки. Це дозволяє Токіо діяти впевненіше на міжнародній арені, попри критику з боку Пекіна. Вже у березні 2026 року заплановано візит Такаїчі до Вашингтона для зустрічі з президентом Дональдом Трампом, що має стати ключовим етапом у підготовці до майбутніх переговорів лідера США безпосередньо в Китаї.

Японське керівництво продовжує працювати над роз'ясненням необхідності посилення оборонного сектору для внутрішньої аудиторії. Коїдзумі підкреслив, що Токіо має чітко артикулювати реальні загрози, які виникають у регіоні, щоб отримати повну підтримку громадськості.

Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою08.02.26, 15:20 • 5399 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Bloomberg
Вашингтон
Мюнхен
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки