США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном
Київ • УНН
США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство, модернізуючи відносини в сфері економічної безпеки. Це відбувається на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном, який заблокував постачання компонентів до Японії.
Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі під час зустрічі в Мюнхені підтвердили намір поглибити двосторонню співпрацю. Сторони домовилися про модернізацію відносин у сфері економічної безпеки, що стало прямою відповіддю на посилення тиску з боку Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Напруженість між країнами загострилася після заяв прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо можливої підтримки Тайваню у разі збройного конфлікту. У відповідь Міністерство торгівлі Китаю заблокувало постачання критично важливих компонентів, що Токіо назвав неприйнятним кроком. Китайська сторона, своєю чергою, апелює до історичного минулого та звинувачує японський уряд у поверненні до мілітаризму, називаючи підтримку Тайваню небезпечним розвитком подій для всього азійського регіону.
Трамп привітав прем'єрку Японії з "приголомшливою перемогою" на парламентських виборах09.02.26, 03:20 • 5226 переглядiв
Попри значний тиск, японський уряд демонструє готовність до відкритої комунікації, намагаючись збалансувати посилення політики безпеки з дипломатичними зусиллями. Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі на конференції в Мюнхені зазначив, що Японія не має наміру ізолюватися.
Навіть попри розбіжності та розбіжності в поглядах, позиція Японії дуже чітка - ми завжди відкриті до діалогу. Ми не збираємося закривати жодні канали, незалежно від наших розбіжностей
Політичні перспективи та візит до Вашингтона
Переконлива перемога Санае Такаїчі на останніх виборах забезпечила їй мандат на просування нової стратегії безпеки. Це дозволяє Токіо діяти впевненіше на міжнародній арені, попри критику з боку Пекіна. Вже у березні 2026 року заплановано візит Такаїчі до Вашингтона для зустрічі з президентом Дональдом Трампом, що має стати ключовим етапом у підготовці до майбутніх переговорів лідера США безпосередньо в Китаї.
Японське керівництво продовжує працювати над роз'ясненням необхідності посилення оборонного сектору для внутрішньої аудиторії. Коїдзумі підкреслив, що Токіо має чітко артикулювати реальні загрози, які виникають у регіоні, щоб отримати повну підтримку громадськості.
Правляча партія Японії зберігає більшість у парламенті: Такаїчі залишиться прем’єркою08.02.26, 15:20 • 5399 переглядiв