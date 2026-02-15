США та Японія зміцнюють стратегічне партнерство на тлі дипломатичного протистояння з Пекіном

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі під час зустрічі в Мюнхені підтвердили намір поглибити двосторонню співпрацю. Сторони домовилися про модернізацію відносин у сфері економічної безпеки, що стало прямою відповіддю на посилення тиску з боку Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Напруженість між країнами загострилася після заяв прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі щодо можливої підтримки Тайваню у разі збройного конфлікту. У відповідь Міністерство торгівлі Китаю заблокувало постачання критично важливих компонентів, що Токіо назвав неприйнятним кроком. Китайська сторона, своєю чергою, апелює до історичного минулого та звинувачує японський уряд у поверненні до мілітаризму, називаючи підтримку Тайваню небезпечним розвитком подій для всього азійського регіону.

Попри значний тиск, японський уряд демонструє готовність до відкритої комунікації, намагаючись збалансувати посилення політики безпеки з дипломатичними зусиллями. Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі на конференції в Мюнхені зазначив, що Японія не має наміру ізолюватися.

Навіть попри розбіжності та розбіжності в поглядах, позиція Японії дуже чітка - ми завжди відкриті до діалогу. Ми не збираємося закривати жодні канали, незалежно від наших розбіжностей