США и Япония укрепляют стратегическое партнерство на фоне дипломатического противостояния с Пекином
Киев • УНН
США и Япония укрепляют стратегическое партнерство, модернизируя отношения в сфере экономической безопасности. Это происходит на фоне дипломатического противостояния с Пекином, который заблокировал поставки компонентов в Японию.
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи в Мюнхене подтвердили намерение углубить двустороннее сотрудничество. Стороны договорились о модернизации отношений в сфере экономической безопасности, что стало прямым ответом на усиление давления со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Напряженность между странами обострилась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможной поддержке Тайваня в случае вооруженного конфликта. В ответ Министерство торговли Китая заблокировало поставки критически важных компонентов, что Токио назвал неприемлемым шагом. Китайская сторона, в свою очередь, апеллирует к историческому прошлому и обвиняет японское правительство в возвращении к милитаризму, называя поддержку Тайваня опасным развитием событий для всего азиатского региона.
Несмотря на значительное давление, японское правительство демонстрирует готовность к открытой коммуникации, пытаясь сбалансировать усиление политики безопасности с дипломатическими усилиями. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на конференции в Мюнхене отметил, что Япония не намерена изолироваться.
Даже несмотря на разногласия и расхождения во взглядах, позиция Японии очень четкая - мы всегда открыты к диалогу. Мы не собираемся закрывать никакие каналы, независимо от наших разногласий
Политические перспективы и визит в Вашингтон
Убедительная победа Санаэ Такаичи на последних выборах обеспечила ей мандат на продвижение новой стратегии безопасности. Это позволяет Токио действовать увереннее на международной арене, несмотря на критику со стороны Пекина. Уже в марте 2026 года запланирован визит Такаичи в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом, что должно стать ключевым этапом в подготовке к предстоящим переговорам лидера США непосредственно в Китае.
Японское руководство продолжает работать над разъяснением необходимости усиления оборонного сектора для внутренней аудитории. Коидзуми подчеркнул, что Токио должно четко артикулировать реальные угрозы, возникающие в регионе, чтобы получить полную поддержку общественности.
