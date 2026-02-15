США и Япония укрепляют стратегическое партнерство на фоне дипломатического противостояния с Пекином

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи в Мюнхене подтвердили намерение углубить двустороннее сотрудничество. Стороны договорились о модернизации отношений в сфере экономической безопасности, что стало прямым ответом на усиление давления со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Напряженность между странами обострилась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможной поддержке Тайваня в случае вооруженного конфликта. В ответ Министерство торговли Китая заблокировало поставки критически важных компонентов, что Токио назвал неприемлемым шагом. Китайская сторона, в свою очередь, апеллирует к историческому прошлому и обвиняет японское правительство в возвращении к милитаризму, называя поддержку Тайваня опасным развитием событий для всего азиатского региона.

Несмотря на значительное давление, японское правительство демонстрирует готовность к открытой коммуникации, пытаясь сбалансировать усиление политики безопасности с дипломатическими усилиями. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на конференции в Мюнхене отметил, что Япония не намерена изолироваться.

Даже несмотря на разногласия и расхождения во взглядах, позиция Японии очень четкая - мы всегда открыты к диалогу. Мы не собираемся закрывать никакие каналы, независимо от наших разногласий