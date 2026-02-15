$42.990.00
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 22071 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21318 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22034 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20514 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18578 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15523 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15326 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15229 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14638 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
США и Япония укрепляют стратегическое партнерство на фоне дипломатического противостояния с Пекином

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

США и Япония укрепляют стратегическое партнерство, модернизируя отношения в сфере экономической безопасности. Это происходит на фоне дипломатического противостояния с Пекином, который заблокировал поставки компонентов в Японию.

США и Япония укрепляют стратегическое партнерство на фоне дипломатического противостояния с Пекином

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи в Мюнхене подтвердили намерение углубить двустороннее сотрудничество. Стороны договорились о модернизации отношений в сфере экономической безопасности, что стало прямым ответом на усиление давления со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Напряженность между странами обострилась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможной поддержке Тайваня в случае вооруженного конфликта. В ответ Министерство торговли Китая заблокировало поставки критически важных компонентов, что Токио назвал неприемлемым шагом. Китайская сторона, в свою очередь, апеллирует к историческому прошлому и обвиняет японское правительство в возвращении к милитаризму, называя поддержку Тайваня опасным развитием событий для всего азиатского региона.

Трамп поздравил премьера Японии с "потрясающей победой" на парламентских выборах09.02.26, 03:20 • 5228 просмотров

Несмотря на значительное давление, японское правительство демонстрирует готовность к открытой коммуникации, пытаясь сбалансировать усиление политики безопасности с дипломатическими усилиями. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на конференции в Мюнхене отметил, что Япония не намерена изолироваться.

Даже несмотря на разногласия и расхождения во взглядах, позиция Японии очень четкая - мы всегда открыты к диалогу. Мы не собираемся закрывать никакие каналы, независимо от наших разногласий

- заявил Коидзуми.

Политические перспективы и визит в Вашингтон

Убедительная победа Санаэ Такаичи на последних выборах обеспечила ей мандат на продвижение новой стратегии безопасности. Это позволяет Токио действовать увереннее на международной арене, несмотря на критику со стороны Пекина. Уже в марте 2026 года запланирован визит Такаичи в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом, что должно стать ключевым этапом в подготовке к предстоящим переговорам лидера США непосредственно в Китае.

Японское руководство продолжает работать над разъяснением необходимости усиления оборонного сектора для внутренней аудитории. Коидзуми подчеркнул, что Токио должно четко артикулировать реальные угрозы, возникающие в регионе, чтобы получить полную поддержку общественности.

Правящая партия Японии сохраняет большинство в парламенте: Такаичи останется премьер-министром08.02.26, 15:20 • 5399 просмотров

Степан Гафтко

