США та В'єтнам домовилися про "справедливу та збалансовану" торговельну угоду. У Білому домі розкрили деталі

Київ • УНН

 • 654 перегляди

США та В'єтнам домовилися про "взаємну, справедливу та збалансовану" торговельну угоду, що передбачає 20% мита. В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines закупить 50 літаків Boeing на суму понад $8 млрд.

США та В'єтнам домовилися про "справедливу та збалансовану" торговельну угоду. У Білому домі розкрили деталі

Сполучені Штати Америки та В'єтнам завершили укладення торговельної угоди, яка передбачає встановлення взаємних мит на рівні 20%. Дві країни домовилися про "взаємну, справедливу та збалансовану" торгівлю між двома країнами, говориться у спільній заяві, опублікованій Білим домом, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у липні оголосив, що Сполучені Штати запровадять 20% мита на багато в'єтнамських товарів, а також 40% мита на перевезення через В'єтнам з третіх країн. У новій угоді Сполучені Штати збережуть свої взаємні тарифи на рівні 20% на в'єтнамські товари, але визначать товари, на які мито може бути зменшено до нуля.

Крім того, в’єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines закупить у Boeing 50 літаків на суму понад $8 млрд.

Зазначається, що угода надасть експортерам обох країн безпрецедентний доступ до ринків одна одної. Минулого року В'єтнам мав профіцит торговельного балансу зі Сполученими Штатами, його найбільшим експортним ринком, у розмірі 123 мільярдів доларів.

У найближчі тижні Сполучені Штати та В'єтнам працюватимуть над завершенням Угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю, підготують Угоду до підписання та виконають внутрішні формальності до набрання чинності Угоди 

– йдеться у заяві.

США та В'єтнам також працюватимуть над врахуванням інтересів обох країн щодо нетарифних бар'єрів, йдеться у повідомленні.

В'єтнам погодився приймати транспортні засоби, виготовлені відповідно до стандартів безпеки та викидів транспортних засобів США, вирішити питання ліцензій на імпорт медичних виробів США та спростити нормативні вимоги та дозволи для фармацевтичної продукції США.

Він також повністю виконає зобов'язання В'єтнаму за певними міжнародними договорами про інтелектуальну власність, додається у повідомленні.

Сполучені Штати та В'єтнам прагнуть зміцнити співпрацю для досягнення наших спільних цілей щодо підвищення стійкості ланцюгів поставок, включаючи боротьбу з ухиленням від сплати мит та співпрацю в галузі експортного контролю 

– йдеться у повідомленні.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії і приєднався до танцю місцевих жителів, які зустрічали його.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Техніка
В'єтнам
Boeing
Малайзія
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки