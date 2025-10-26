Трамп станцював з малайзійцями після прибуття на саміт АСЕАН
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії для участі у саміті АСЕАН, де його зустрів прем'єр-міністр Анвар Ібрагім. Американський лідер приєднався до танцю місцевих жителів, що викликало оплески.
Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії і приєднався до танцю місцевих жителів, що зустрічали його. Трансляцію прибуття глави Білого дому вів телеканал Magno News, повідомляє УНН.
Деталі
Трампа зустрів прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім. Після короткої розмови президент США вирішив приєднатися до танцю місцевих жителів. Рішення американського лідера зустріли оплесками.
Додамо, що у Малайзії Трамп візьме участь у саміті країн АСЕАН.
Довідково
АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) - створена в 1967 році геополітична та економічна міжнародна організація, до якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азіï: Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней-Даруссалам, В'єтнам, Лаос, М'янма та Камбоджа.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.
