ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 5364 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та поранених
25 жовтня, 19:33 • 30455 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 60580 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 56761 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 52112 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 76006 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 27512 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 23211 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15 • 34341 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
Трамп станцював з малайзійцями після прибуття на саміт АСЕАН

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії для участі у саміті АСЕАН, де його зустрів прем'єр-міністр Анвар Ібрагім. Американський лідер приєднався до танцю місцевих жителів, що викликало оплески.

Трамп станцював з малайзійцями після прибуття на саміт АСЕАН

Президент США Дональд Трамп прибув до Малайзії і приєднався до танцю місцевих жителів, що зустрічали його. Трансляцію прибуття глави Білого дому вів телеканал Magno News, повідомляє УНН.

Деталі

Трампа зустрів прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім. Після короткої розмови президент США вирішив приєднатися до танцю місцевих жителів. Рішення американського лідера зустріли оплесками.

Додамо, що у Малайзії Трамп візьме участь у саміті країн АСЕАН.

Довідково

АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) - створена в 1967 році геополітична та економічна міжнародна організація, до якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азіï: Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней-Даруссалам, В'єтнам, Лаос, М'янма та Камбоджа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.

Вадим Хлюдзинський

Малайзія
Філіппіни
Дональд Трамп