Трамп станцевал с малайзийцами по прибытии на саммит АСЕАН

25 октября, 19:33 • 28443 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 58792 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 55355 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 51394 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 74386 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 27361 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 23140 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 34290 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 50511 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38981 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в КонстантиновкуVideo25 октября, 23:35 • 27366 просмотра
Киев атаковали вражеские БпЛА: обломки упали на жилые дома в Деснянском районе25 октября, 23:53 • 10301 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto02:19 • 30528 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей02:41 • 30906 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto05:24 • 19501 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 46130 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 74371 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 59047 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 80368 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 77184 просмотра
Дональд Трамп
Александр Сырский
Тайсон Фьюри
Александр Усик
Бриджит Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Филиппины
Днепропетровская область
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 25870 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 31510 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 32364 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 33505 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 36190 просмотра
Техника
Фокс Ньюс
Отопление
Truth Social
Холм

Трамп станцевал с малайзийцами по прибытии на саммит АСЕАН

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН, где его встретил премьер-министр Анвар Ибрагим. Американский лидер присоединился к танцу местных жителей, что вызвало аплодисменты.

Трамп станцевал с малайзийцами по прибытии на саммит АСЕАН

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу встречавших его местных жителей. Трансляцию прибытия главы Белого дома вел телеканал Magno News, сообщает УНН.

Детали

Трампа встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После короткого разговора президент США решил присоединиться к танцу местных жителей. Решение американского лидера встретили аплодисментами.

Добавим, что в Малайзии Трамп примет участие в саммите стран АСЕАН.

Справка

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) - созданная в 1967 году геополитическая и экономическая международная организация, в которую входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию.

Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина25.10.25, 09:30 • 27363 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Малайзия
Филиппины
Дональд Трамп