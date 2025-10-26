Трамп станцевал с малайзийцами по прибытии на саммит АСЕАН
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН, где его встретил премьер-министр Анвар Ибрагим. Американский лидер присоединился к танцу местных жителей, что вызвало аплодисменты.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу встречавших его местных жителей. Трансляцию прибытия главы Белого дома вел телеканал Magno News, сообщает УНН.
Детали
Трампа встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После короткого разговора президент США решил присоединиться к танцу местных жителей. Решение американского лидера встретили аплодисментами.
Добавим, что в Малайзии Трамп примет участие в саммите стран АСЕАН.
Справка
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) - созданная в 1967 году геополитическая и экономическая международная организация, в которую входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию.
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина25.10.25, 09:30 • 27363 просмотра