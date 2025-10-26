США и Вьетнам договорились о «справедливом и сбалансированном» торговом соглашении. В Белом доме раскрыли детали

$41.900.00
Эксклюзив
10:52 • 332 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 844 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 3252 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 11964 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 7588 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 10594 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 14162 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 35919 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65051 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 58955 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto26 октября, 02:19 • 41515 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей26 октября, 02:41 • 39593 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26 октября, 03:16 • 6338 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto05:24 • 29262 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 5410 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
10:00 • 11947 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 53954 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 82445 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 65840 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:47 • 86956 просмотра
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 29742 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 35638 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 36257 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 37191 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 39775 просмотра
США и Вьетнам договорились о «справедливом и сбалансированном» торговом соглашении. В Белом доме раскрыли детали

Киев • УНН

 • 388 просмотра

США и Вьетнам договорились о «взаимном, справедливом и сбалансированном» торговом соглашении, предусматривающем 20% пошлины. Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines закупит 50 самолетов Boeing на сумму более $8 млрд.

США и Вьетнам договорились о «справедливом и сбалансированном» торговом соглашении. В Белом доме раскрыли детали

Соединенные Штаты Америки и Вьетнам завершили заключение торгового соглашения, которое предусматривает установление взаимных пошлин на уровне 20%. Две страны договорились о "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговле между двумя странами, говорится в совместном заявлении, опубликованном Белым домом, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп в июле объявил, что Соединенные Штаты введут 20% пошлины на многие вьетнамские товары, а также 40% пошлины на перевозки через Вьетнам из третьих стран. В новом соглашении Соединенные Штаты сохранят свои взаимные тарифы на уровне 20% на вьетнамские товары, но определят товары, на которые пошлина может быть уменьшена до нуля.

Кроме того, вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines закупит у Boeing 50 самолетов на сумму более $8 млрд.

Отмечается, что соглашение предоставит экспортерам обеих стран беспрецедентный доступ к рынкам друг друга. В прошлом году Вьетнам имел профицит торгового баланса с Соединенными Штатами, его крупнейшим экспортным рынком, в размере 123 миллиардов долларов.

В ближайшие недели Соединенные Штаты и Вьетнам будут работать над завершением Соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, подготовят Соглашение к подписанию и выполнят внутренние формальности до вступления Соглашения в силу 

– говорится в заявлении.

США и Вьетнам также будут работать над учетом интересов обеих стран в отношении нетарифных барьеров, говорится в сообщении.

Вьетнам согласился принимать транспортные средства, изготовленные в соответствии со стандартами безопасности и выбросов транспортных средств США, решить вопросы лицензий на импорт медицинских изделий США и упростить нормативные требования и разрешения для фармацевтической продукции США.

Он также полностью выполнит обязательства Вьетнама по определенным международным договорам об интеллектуальной собственности, добавляется в сообщении.

Соединенные Штаты и Вьетнам стремятся укрепить сотрудничество для достижения наших общих целей по повышению устойчивости цепей поставок, включая борьбу с уклонением от уплаты пошлин и сотрудничество в области экспортного контроля 

– говорится в сообщении.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу местных жителей, которые встречали его.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Техника
Вьетнам
Боинг
Малайзия
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты