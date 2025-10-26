США и Вьетнам договорились о «справедливом и сбалансированном» торговом соглашении. В Белом доме раскрыли детали

Соединенные Штаты Америки и Вьетнам завершили заключение торгового соглашения, которое предусматривает установление взаимных пошлин на уровне 20%. Две страны договорились о "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговле между двумя странами, говорится в совместном заявлении, опубликованном Белым домом, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп в июле объявил, что Соединенные Штаты введут 20% пошлины на многие вьетнамские товары, а также 40% пошлины на перевозки через Вьетнам из третьих стран. В новом соглашении Соединенные Штаты сохранят свои взаимные тарифы на уровне 20% на вьетнамские товары, но определят товары, на которые пошлина может быть уменьшена до нуля.

Кроме того, вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines закупит у Boeing 50 самолетов на сумму более $8 млрд.

Отмечается, что соглашение предоставит экспортерам обеих стран беспрецедентный доступ к рынкам друг друга. В прошлом году Вьетнам имел профицит торгового баланса с Соединенными Штатами, его крупнейшим экспортным рынком, в размере 123 миллиардов долларов.

В ближайшие недели Соединенные Штаты и Вьетнам будут работать над завершением Соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, подготовят Соглашение к подписанию и выполнят внутренние формальности до вступления Соглашения в силу