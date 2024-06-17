Справа сірого експорту зерна на "Олімпекс": чому зерно досі не заарештували

Захист компанії "Аттолло Гранум", яка незаконно володіє частиною терміналу "Олімпекс" висловив зауваження судді Шевченківського районного суду Києва Марині Антонюк, звинувативши її в упередженості. Суддя вирішила, що їй заявили відвід і закрила засідання у справі про сірий експорт зерна, передає кореспондент УНН.

Під час засідання з розгляду клопотання Бюро економічної безпеки про арешт вилученого зерна на терміналі "Олімпекс" адвокат компанії "Аттолло Гранум" передав суду зауваження, підготовлені за мотивами минулого засідання. У них Ярошенко вказав, що суддя не надала йому достатньо часу для підготовки до засідання. На думку адвоката, суддя під час слухання ставала на бік слідства.

На уточнювальне запитання судді адвокат заявив, що "наразі немає підстав для відводу судді".

Попри це суддя вирішувала передати його зауваження на розгляд іншим суддею як заяву про її відвід.

У змісті поданого для приєднання до матеріалів справи документу під назвою "Зауваження" є обставини, які за твердженнями адвоката Ярошенка викликають сумніви у безсторонності слідчого судді... а отже, таку заяву слідчий суддя сприймає як заяву про відвід слідчому судді - зазначила суддя Антонюк.

Вона зазначила, що передасть матеріали іншому судді, щоб він розглянув заяву про відвід.

Доповнимо

Раніше УНН розповідав, що за даними слідства, у період з 2021 по 2023 рік, коли зерновим терміналом керувала компанія одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка "Олімпекс Купе Інтренешнл", службові особи ТОВ "Екотранс", використовуючи власні виробничі потужності олійноекстракційного заводу та реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), здійснили придбання та переробку сільгосппродукції за готівку, яку в подальшому реалізували на адресу підконтрольних підприємств та "ризикових" експортерів.

Під час судового засідання з'ясувалося, що у справі фігурує компанія "Аттолло Гранум", яка, ймовірно, незаконно придбала половину зернового терміналу. За словами адвоката компанії, правоохоронці під час обшуків, які тривали 10 днів, вилучили 100 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Частину вилученого майна, зокрема, кукурудзу, було передано на зберігання ТОВ "Ферко", підконтрольній Грозі та Науменку. Ця компанія фігурує у ще одному кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна.

Як пояснив присутній на засіданні детектив Бюро економічної безпеки Сидоренко, під час слідчих дій було встановлено, що в злочинній схемі використовувалися реквізити підставних компаній, а зерно купувалося за готівку з метою ухилення від сплати податків. Водночас, за його словами, під час обшуків представники ТОВ "Аттолло Гранум" так і не надали правоохоронцям документів про власників і походження зерна.

Детектив також повідомив судді, що під час слідчих дій з'ясувалося, що злочини на терміналі "Олімпекс", зокрема на тій його частині, якою управляє "Аттолло Гранум", досі тривають.

Варто зазначити, що якраз внесення нового факту до ЄРДР та об'єднання справ стане обґрунтованою підставою для арешту зерна та запобігання злочинній діяльності.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

Зокрема "Екотранс" використовувала реквізити понад чотирьох десятків ТОВ. Серед них є кілька компаній, які раніше вже "засвітилися" в іншому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Зокрема, СТОВ "Синтез" і ТОВ "СГПП "Єланецьке" фігурують у справі щодо ухилення податків в особливо великих розмірах, де разом із ними фігурує компанія Грози та Науменка "Олімпікс Купе Інтернешнл" від 29 січня 2021 року.

Окрім "Олімпекс Купе Інтернешнл" у цій справі фігурують й інші компанії, що входять до агрохолдингу Грози та Науменка GNT Group, або ж є їм підконтрольними. Зокрема, йдеться про ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" і ТОВ "Вторметекспорт".

Ці компанії також використовували поширену схему "сірого" експорту - реквізити "ризикових" підприємств. Слідчі вказували, що компанії Грози та Науменка ухилилися від сплати ПДВ на майже 37,5 млн грн.

В обох випадках компанії "Синтез" і "СГВП "Єланецьке" вказувалися порушниками як нібито власники зерна.

Однак це не єдиний збіг у кримінальних провадженнях. В обох випадках зерновий термінал "Олімпікс", яким керувала компанія Грози і Науменка, відвантажував зерно ТОВ "Агірос".

Ця компанія належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого Рада з національної безпеки та оборони запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства.

Тобто це ще одне підтвердження активної співпраці Грози і Науменка з підсанкційним Альперіном.

Не виключено, що слідство об'єднає ці справи в одну велику.

Як з'ясував УНН, саме "Агірос" Альперіна допомогла одеським бізнесменам вивезти до Єгипту понад 20 тисяч тонн кукурудзи, що ймовірно була під заставою в американського фонду та нібито зникла зі складів зернового терміналу. До речі, за фактом розтрати заставного майна проти Грози та Науменка відкрито ще одне кримінальне провадження.

Нагадаємо

Раніше ми розповідали й про інші факти співпраці Грози та Науменка з підсанкційними компаніями. Бізнесмени, зокрема, продовжували торгувати з компанією Black Sea Commodities Trading Limited навіть після того, як у квітні 2021 року Україна запровадила проти неї санкції за підозрою в контрабанді.

Ба більше, виявилося, що в Україні діє розгалужена мережа компаній, які мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, які входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розв'язала широкомасштабну війну.

У парламентському комітеті з нацбезпеки вважають, що за таку співпрацю проти Грози, Науменка та їхнього бізнесу мають бути запроваджені санкції . У РНБО зазначили, що орган готовий розглянути це питання після відповідних пропозицій, зокрема, СБУ.