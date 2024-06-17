Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Защита компании "Аттолло Гранум", незаконно владеющей частью терминала "Олимпекс" выразила замечания судье Шевченковского районного суда Киева Марине Антонюк, обвинив ее в предвзятости. Судья решила, что ей заявили отвод и закрыла заседание по делу о сером экспорте зерна, передает корреспондент УНН.

Во время заседания по рассмотрению ходатайства Бюро экономической безопасности об аресте изъятого зерна на терминале "Олимпекс" адвокат компании "Аттолло Гранум" передал суду замечания, подготовленные по мотивам прошлого заседания. В них Ярошенко указал, что судья не предоставила ему достаточно времени для подготовки к заседанию. По мнению адвоката, судья во время слушания становилась на сторону следствия.

На уточняющий вопрос судьи адвокат заявил, что "в данный момент нет оснований для отвода судьи".

Несмотря на это судья решала передать его замечания на рассмотрение другим судьей в качестве заявления об ее отводе.

В содержании поданного для присоединения к материалам дела документа под названием "Замечания" имеются обстоятельства, которые по утверждениям адвоката Ярошенко вызывают сомнения в непредвзятости следственного судьи… а значит такое заявление следственный судья воспринимает как заявление об отводе следственному судье - отметила судья Антонюк.

Она отметила, что передаст материалы другому судье, чтобы он рассмотрел заявление об отводе.

Дополним

Ранее УНН рассказывал, что по данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, когда зерновым терминалом управляла компания одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко "Олимпекс Купе Интренешнл", должностные лица ООО "Экотранс", используя собственные производственные мощности маслоэкстракционного завода и реквизиты подконтрольных предприятий поставщиков (производителей), осуществили приобретение и переработку сельхозпродукции за наличные, которую в дальнейшем реализовали в адрес подконтрольных предприятий и "рисковых" экспортеров.

Во время судебного заседания выяснилось, что в деле фигурирует компания "Аттолло Гранум", которая вероятно незаконно приобрела половину зернового терминала. По словам адвоката компании, правоохранители в ходе обысков, которые длились 10 дней, изъяли 100 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Часть изъятого имущества, в частности, кукуруза была передана на хранение ООО "Ферко", подконтрольной Грозе и Науменко. Эта компания фигурирует в еще одном уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов путем серого экспорта зерна.

Как пояснил присутствующий на заседании детектив Бюро экономической безопасности Сидоренко, в ходе следственных действий было установлено, что в преступной схеме использовались реквизиты подставных компаний, а зерно покупалось за наличные с целью уклонения от уплаты налогов. В то же время, по его словам, во время обысков представители ООО "Аттолло Гранум" так и не предоставили правоохранителям документов о владельцах и происхождении зерна.

Детектив также сообщил судье, что в ходе следственных действий выяснилось, что преступления на терминале "Олимпекс", в частности на той его части, которой управляет "Аттолло Гранум", до сих пор продолжаются.

Стоит отметить, что как раз внесение нового факта в ЕРДР и объединение дел станет обоснованным основанием для ареста зерна и предотвращения преступной деятельности.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

В частности "Экотранс" использовала реквизиты более четырех десятков ООО. Среди них есть несколько компаний, которые ранее уже "засветились" в другом уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.

В частности, СООО "Синтез" и ООО "СГПП „Еланецкое" фигурируют в деле по уклонению налогов в особо крупных размерах, где вместе с ними фигурирует компания Грозы и Науменко „Олимпикс Купе Интернешнл" от 29 января 2021 года.

Кроме "Олимпекс Купе Интернешнл" в этом деле фигурируют и другие компании, входящие в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group, или им подконтрольные. В частности, речь идет об ООО "Ферко", ООО "Металзюкрейн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс „Инзерноэкспорт" и ООО „Вторметекспорт".

Эти компании также использовали распространенную схему "серого" экспорта - реквизиты "рисковых" предприятий. Следователи указывали, что компании Грозы и Науменко уклонились от уплаты НДС на почти 37,5 млн грн.

В обоих случаях компании "Синтез" и "СГВП "Еланецкое" указывались нарушителями как якобы владельцы зерна.

Однако это не единственное совпадение в уголовных производствах. В обоих случаях зерновой терминал "Олимпикс", которым руководила компания Грозы и Науменко, отгружал зерно ООО "Агирос".

Эта компания принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого Совет по национальной безопасности и обороне ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства.

То есть это еще одно подтверждение активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альперином.

Не исключено, что следствие объединит эти дела в одно большое.

Как выяснил УНН, именно "Агирос" Альперина помогла одесским бизнесменам вывезти в Египет более 20 тысяч тонн кукурузы, которая вероятно была под залогом у американского фонда и якобы исчезла со складов зернового терминала. Кстати, по факту растраты залогового имущества против Грозы и Науменко открыто еще одно уголовное производство.

Напомним

Ранее мы рассказывали и о других фактах сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционными компаниями. Бизнесмены в частности продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Более того, оказалось, что в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия развязала широкомасштабную войну.

В парламентском комитете по нацбезопасности считают, что за такое сотрудничество против Грозы, Науменко и их бизнеса должны быть введены санкции . В СНБО отметили, что орган готов рассмотреть этот вопрос после соответствующих предложений, в частности, СБУ.