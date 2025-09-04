$41.360.01
Швеція розглядає продаж Україні винищувачів "Gripen" після завершення війни - Breaking Defence

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Швеція готова продати Україні сучасні винищувачі Gripen після завершення війни. Міністр оборони Швеції Пол Джонсон підтвердив діалог з Україною щодо цього питання.

Швеція розглядає продаж Україні винищувачів "Gripen" після завершення війни - Breaking Defence

Швеція відкрита до можливості продажу Україні сучасних винищувачів Gripen після завершення війни з росією. Про це повідомляє Breaking Defense із посиланням на міністра оборони Швеції Пола Джонсона, передає УНН.

Ми також маємо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили інтерес до системи Gripen, переважно Gripen Echo нової версії, якою також експлуатують Швеція, Бразилія, тоді майбутній продаж можливий

- зазначив Джонсон.

Джонсон уточнив, що майбутні поставки залежать від завершення війни в Україні та підкреслив, що будь-яка угода повинна бути довгостроковим розвитком. Він також нагадав, що Швеція має досвід співпраці у створенні авіаційних спроможностей із Чехією, Угорщиною, Таїландом та Бразилією.

Україна тривалий час намагалася отримати літаки Gripen C/D, однак союзники по НАТО закликали Стокгольм утриматися від передачі, аби Київ спершу зосередився на освоєнні F-16. У 2024 році Швеція ухвалила рішення про передачу запасних частин до Gripen на суму 2,3 млрд крон (214 млн доларів).

Saab, звичайно, повністю підтримає Швецію в такому починанні з Україною та в придатності Gripen E для українських потреб. Ми вважаємо, що немає кращого бійця для цієї ролі.

- сказав керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Saab Маттіас Редстрем.

Нагадаємо

Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво озброєнь та військової техніки на території обох країн. Документ підписали міністри оборони 23 серпня у Києві, зосереджуючись на обміні технологіями та співпраці у військовій авіації.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
