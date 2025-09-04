Швеция рассматривает продажу Украине истребителей «Gripen» после окончания войны – Breaking Defence

Швеция открыта для возможности продажи Украине современных истребителей Gripen после завершения войны с россией. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Джонсона, передает УНН.

Мы также ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen, преимущественно Gripen Echo новой версии, которой также эксплуатируют Швеция, Бразилия, тогда будущая продажа возможна

Джонсон уточнил, что будущие поставки зависят от завершения войны в Украине и подчеркнул, что любая сделка должна быть долгосрочным развитием. Он также напомнил, что Швеция имеет опыт сотрудничества в создании авиационных возможностей с Чехией, Венгрией, Таиландом и Бразилией.

Украина долгое время пыталась получить самолеты Gripen C/D, однако союзники по НАТО призывали Стокгольм воздержаться от передачи, чтобы Киев сначала сосредоточился на освоении F-16. В 2024 году Швеция приняла решение о передаче запасных частей к Gripen на сумму 2,3 млрд крон (214 млн долларов).

Saab, конечно, полностью поддержит Швецию в таком начинании с Украиной и в пригодности Gripen E для украинских нужд. Мы считаем, что нет лучшего бойца для этой роли.