Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 24027 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 20739 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 21157 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 40286 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22511 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24022 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22452 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24446 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46231 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Меню
Швеция рассматривает продажу Украине истребителей «Gripen» после окончания войны – Breaking Defence

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Швеция готова продать Украине современные истребители Gripen после окончания войны. Министр обороны Швеции Пол Джонсон подтвердил диалог с Украиной по этому вопросу.

Швеция рассматривает продажу Украине истребителей «Gripen» после окончания войны – Breaking Defence

Швеция открыта для возможности продажи Украине современных истребителей Gripen после завершения войны с россией. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Джонсона, передает УНН.

Мы также ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen, преимущественно Gripen Echo новой версии, которой также эксплуатируют Швеция, Бразилия, тогда будущая продажа возможна

- отметил Джонсон.

Джонсон уточнил, что будущие поставки зависят от завершения войны в Украине и подчеркнул, что любая сделка должна быть долгосрочным развитием. Он также напомнил, что Швеция имеет опыт сотрудничества в создании авиационных возможностей с Чехией, Венгрией, Таиландом и Бразилией.

Украина долгое время пыталась получить самолеты Gripen C/D, однако союзники по НАТО призывали Стокгольм воздержаться от передачи, чтобы Киев сначала сосредоточился на освоении F-16. В 2024 году Швеция приняла решение о передаче запасных частей к Gripen на сумму 2,3 млрд крон (214 млн долларов).

Saab, конечно, полностью поддержит Швецию в таком начинании с Украиной и в пригодности Gripen E для украинских нужд. Мы считаем, что нет лучшего бойца для этой роли.

- сказал руководитель отдела по связям со СМИ Saab Маттиас Редстрем.

Напомним

Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве вооружений и военной техники на территории обеих стран. Документ подписали министры обороны 23 августа в Киеве, сосредотачиваясь на обмене технологиями и сотрудничестве в военной авиации.

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Saab JAS 39 Gripen
НАТО
Таиланд
Бразилия
Швеция
Чешская Республика
Венгрия
Украина
F-16 Fighting Falcon