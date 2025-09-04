Швеция рассматривает продажу Украине истребителей «Gripen» после окончания войны – Breaking Defence
Киев • УНН
Швеция готова продать Украине современные истребители Gripen после окончания войны. Министр обороны Швеции Пол Джонсон подтвердил диалог с Украиной по этому вопросу.
Мы также ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen, преимущественно Gripen Echo новой версии, которой также эксплуатируют Швеция, Бразилия, тогда будущая продажа возможна
Джонсон уточнил, что будущие поставки зависят от завершения войны в Украине и подчеркнул, что любая сделка должна быть долгосрочным развитием. Он также напомнил, что Швеция имеет опыт сотрудничества в создании авиационных возможностей с Чехией, Венгрией, Таиландом и Бразилией.
Украина долгое время пыталась получить самолеты Gripen C/D, однако союзники по НАТО призывали Стокгольм воздержаться от передачи, чтобы Киев сначала сосредоточился на освоении F-16. В 2024 году Швеция приняла решение о передаче запасных частей к Gripen на сумму 2,3 млрд крон (214 млн долларов).
Saab, конечно, полностью поддержит Швецию в таком начинании с Украиной и в пригодности Gripen E для украинских нужд. Мы считаем, что нет лучшего бойца для этой роли.
Напомним
Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве вооружений и военной техники на территории обеих стран. Документ подписали министры обороны 23 августа в Киеве, сосредотачиваясь на обмене технологиями и сотрудничестве в военной авиации.
