Шість країн внесли конкретні суми за програмою PURL для допомоги Україні, ще сім готові долучитися - Сибіга
Київ • УНН
Шість країн внесли конкретні суми на допомогу Україні в межах ініціативи PURL, яка передбачає поставку американської зброї за рахунок коштів НАТО. Ще сім країн виявили готовність долучитися до цієї програми.
Уже шість країн внесли конкретні суми на допомогу Україні в межах ініціативи PURL, яка передбачає поставку американської зброї за рахунок засобів НАТО для України. Ще сім країн виявили готовність долучитися до неї, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Програма PURL дуже важлива. Президент Зеленський перебуває в постійному контакті із лідерами наших союзників щодо її розвитку. Перебуває в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. На перший пакет було нараховано два мільярди доларів, і перший пакет цієї програми перебуває на стадії реалізації", - повідомив Сибіга.
Сибіга також додав, що сьогодні є шість країн, які внесли конкретні суми по програмі PURL. Ще сім висловили готовність зробити це.
Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми на наповнення цієї програми. Можемо говорити сьогодні про намір ще семи країн стати учасниками цієї програми. Також відбувається робота на рівні військових, міністерств оборони Європейського Союзу. Ми очікуємо "Рамштайн"
Довідково
Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - нова ініціатива США та НАТО для прискорення постачання зброї Україні. У межах цієї програми Київ формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається партнерам з НАТО.
Країни-союзники, своєю чергою, фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку. Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США.
Доповнення
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз виділяє перші 10 мільйонів євро на Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.
Також Каллас зазначила, що в Європейському Союзі триває робота щодо питання використання російських заморожених активів.