Шесть стран внесли конкретные суммы по программе PURL для помощи Украине, еще семь готовы присоединиться - Сибига

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Шесть стран внесли конкретные суммы на помощь Украине в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставку американского оружия за счет средств НАТО. Еще семь стран выразили готовность присоединиться к этой программе.

Уже шесть стран внесли конкретные суммы на помощь Украине в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставку американского оружия за счет средств НАТО для Украины. Еще семь стран выразили готовность присоединиться к ней, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас, передает корреспондент УНН.

Детали

"Программа PURL очень важна. Президент Зеленский находится в постоянном контакте с лидерами наших союзников по ее развитию. Находится в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На первый пакет было начислено два миллиарда долларов, и первый пакет этой программы находится на стадии реализации", - сообщил Сибига.

Сибига также добавил, что сегодня есть шесть стран, которые внесли конкретные суммы по программе PURL. Еще семь выразили готовность сделать это.

Сегодня у нас есть шесть стран, которые внесли конкретные суммы на наполнение этой программы. Можем говорить сегодня о намерении еще семи стран стать участниками этой программы. Также ведется работа на уровне военных, министерств обороны Европейского Союза. Мы ожидаем "Рамштайн"

- подчеркнул Сибига.

Справка

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок оружия Украине. В рамках этой программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается партнерам из НАТО.

Страны-союзники, в свою очередь, финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку. Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно у США.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз выделяет первые 10 миллионов евро на Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Также Каллас отметила, что в Европейском Союзе продолжается работа по вопросу использования российских замороженных активов.

Павел Зинченко

