Щойно збудований міст у Китаї обвалився через кілька місяців після відкриття
Київ • УНН
У провінції Сичуань обвалилася частина мосту Хунці, який був збудований на початку року. Причиною назвали геологічну нестабільність, жертв і постраждалих немає.
У китайській провінції Сичуань частина мосту Хунці обвалилася лише через кілька місяців після відкриття. Місцева влада міста Меркан повідомила, що причиною стала геологічна нестабільність – зсуви, які пошкодили схил і дорожнє полотно. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Міст завдовжки 758 метрів є частиною національної автомагістралі, що сполучає центральний Китай із Тибетом. За день до аварії на правому березі ділянки помітили деформацію ґрунту – рух транспорту було зупинено, а водіїв евакуйовано. На кадрах, опублікованих Global Times, видно хмари пилу, що здіймаються після руйнування.
Підрядник Sichuan Road & Bridge Group завершив будівництво Хунці на початку року. Інцидент стався на тлі серії аварій інфраструктурних об’єктів: у серпні в провінції Цінхай обвалився залізничний міст, де загинули щонайменше 12 людей.
Обвал ісламської школи стався в Індонезії: 38 людей шукають під завалами30.09.25, 10:00 • 2987 переглядiв
Попри заяви влади про "стихійне лихо", експерти з безпеки зазначають, що повторювані інциденти вказують на проблеми з контролем якості будівництва в регіонах із підвищеною сейсмічною активністю.
Як написав китайський журналіст Лі Цзесінь на X: "Міст обвалився через деформацію гори, спричинену зсувом. Це було стихійне лихо".
На Філіппінах обвалився міст Піггатан: на ньому застрягли вантажівки, рух перекрито06.10.25, 14:02 • 3537 переглядiв