Щойно збудований міст у Китаї обвалився через кілька місяців після відкриття

19:55 • 10584 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26791 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35065 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33897 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50435 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22951 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24860 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26285 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52403 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45885 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50435 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41438 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94151 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6010 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30019 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35283 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60984 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136972 перегляди
Щойно збудований міст у Китаї обвалився через кілька місяців після відкриття

Київ • УНН

 • 2456 перегляди

У провінції Сичуань обвалилася частина мосту Хунці, який був збудований на початку року. Причиною назвали геологічну нестабільність, жертв і постраждалих немає.

Щойно збудований міст у Китаї обвалився через кілька місяців після відкриття

У китайській провінції Сичуань частина мосту Хунці обвалилася лише через кілька місяців після відкриття. Місцева влада міста Меркан повідомила, що причиною стала геологічна нестабільність – зсуви, які пошкодили схил і дорожнє полотно. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Міст завдовжки 758 метрів є частиною національної автомагістралі, що сполучає центральний Китай із Тибетом. За день до аварії на правому березі ділянки помітили деформацію ґрунту – рух транспорту було зупинено, а водіїв евакуйовано. На кадрах, опублікованих Global Times, видно хмари пилу, що здіймаються після руйнування.

Підрядник Sichuan Road & Bridge Group завершив будівництво Хунці на початку року. Інцидент стався на тлі серії аварій інфраструктурних об’єктів: у серпні в провінції Цінхай обвалився залізничний міст, де загинули щонайменше 12 людей.

Обвал ісламської школи стався в Індонезії: 38 людей шукають під завалами30.09.25, 10:00 • 2987 переглядiв

Попри заяви влади про "стихійне лихо", експерти з безпеки зазначають, що повторювані інциденти вказують на проблеми з контролем якості будівництва в регіонах із підвищеною сейсмічною активністю. 

Як написав китайський журналіст Лі Цзесінь на X: "Міст обвалився через деформацію гори, спричинену зсувом. Це було стихійне лихо".

На Філіппінах обвалився міст Піггатан: на ньому застрягли вантажівки, рух перекрито06.10.25, 14:02 • 3537 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тибет
Індонезія
Філіппіни
Китай