На Філіппінах обвалився міст Піггатан: на ньому застрягли вантажівки, рух перекрито
Київ • УНН
На Філіппінах обвалився міст Піггатан в місті Алкала, де застрягли десятиколісні вантажівки. Влада розпочала розслідування причин аварії та перевіряє наявність постраждалих.
На Філіппінах обвалився міст Піггатан в місті Алкала. Влада розпочала розслідування причин аварії та перевіряє, чи є постраждалі. Рух транспорту через міст тимчасово призупинено, пише УНН із посиланням на Phil Star.
Деталі
Кілька десятиколісних вантажівок застрягли на мосту Піггатан в Алкалі, Кагаян, коли він обвалився в понеділок вдень, 6 жовтня
Як вказано, "уряд Кагаяна та Муніципальне управління зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними розпочали розслідування, щоб встановити причину обвалу мосту" та перевірити наявність постраждалих.
Рух транспорту мостом залишається закритим, поки влада оцінює збитки
