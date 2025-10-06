На Филиппинах обрушился мост Пиггатан: на нем застряли грузовики, движение перекрыто

Фото: philstar.com

На Филиппинах обрушился мост Пиггатан в городе Алкала. Власти начали расследование причин аварии и проверяют, есть ли пострадавшие. Движение транспорта через мост временно приостановлено, пишет УНН со ссылкой на Phil Star.

Детали

Несколько десятиколесных грузовиков застряли на мосту Пиггатан в Алкале, Кагаян, когда он обрушился в понедельник днем, 6 октября - сообщило Информационное бюро провинции Кагаян.

Как указано, "правительство Кагаяна и Муниципальное управление по уменьшению рисков стихийных бедствий и управлению ими начали расследование, чтобы установить причину обрушения моста" и проверить наличие пострадавших.

Движение транспорта по мосту остается закрытым, пока власти оценивают ущерб - сообщило издание.

От наводнений в Индии страдают районы чайных плантаций, уже 18 погибших