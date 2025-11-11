$41.960.02
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Только что построенный мост в Китае обрушился через несколько месяцев после открытия

Киев • УНН

 • 712 просмотра

В провинции Сычуань обрушилась часть моста Хунцы, который был построен в начале года. Причиной назвали геологическую нестабильность, жертв и пострадавших нет.

Только что построенный мост в Китае обрушился через несколько месяцев после открытия

В китайской провинции Сычуань часть моста Хунцы обрушилась всего через несколько месяцев после открытия. Местные власти города Меркан сообщили, что причиной стала геологическая нестабильность – оползни, повредившие склон и дорожное полотно. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Мост длиной 758 метров является частью национальной автомагистрали, соединяющей центральный Китай с Тибетом. За день до аварии на правом берегу участка заметили деформацию грунта – движение транспорта было остановлено, а водители эвакуированы. На кадрах, опубликованных Global Times, видны облака пыли, поднимающиеся после разрушения.

Подрядчик Sichuan Road & Bridge Group завершил строительство Хунцы в начале года. Инцидент произошел на фоне серии аварий инфраструктурных объектов: в августе в провинции Цинхай обрушился железнодорожный мост, где погибли по меньшей мере 12 человек.

Несмотря на заявления властей о "стихийном бедствии", эксперты по безопасности отмечают, что повторяющиеся инциденты указывают на проблемы с контролем качества строительства в регионах с повышенной сейсмической активностью. 

Как написал китайский журналист Ли Цзесинь на X: "Мост обрушился из-за деформации горы, вызванной оползнем. Это было стихийное бедствие".

Степан Гафтко

Новости Мира
Тибет
Индонезия
Филиппины
Китай