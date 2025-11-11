Только что построенный мост в Китае обрушился через несколько месяцев после открытия
Киев • УНН
В провинции Сычуань обрушилась часть моста Хунцы, который был построен в начале года. Причиной назвали геологическую нестабильность, жертв и пострадавших нет.
В китайской провинции Сычуань часть моста Хунцы обрушилась всего через несколько месяцев после открытия. Местные власти города Меркан сообщили, что причиной стала геологическая нестабильность – оползни, повредившие склон и дорожное полотно. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Мост длиной 758 метров является частью национальной автомагистрали, соединяющей центральный Китай с Тибетом. За день до аварии на правом берегу участка заметили деформацию грунта – движение транспорта было остановлено, а водители эвакуированы. На кадрах, опубликованных Global Times, видны облака пыли, поднимающиеся после разрушения.
Подрядчик Sichuan Road & Bridge Group завершил строительство Хунцы в начале года. Инцидент произошел на фоне серии аварий инфраструктурных объектов: в августе в провинции Цинхай обрушился железнодорожный мост, где погибли по меньшей мере 12 человек.
Несмотря на заявления властей о "стихийном бедствии", эксперты по безопасности отмечают, что повторяющиеся инциденты указывают на проблемы с контролем качества строительства в регионах с повышенной сейсмической активностью.
Как написал китайский журналист Ли Цзесинь на X: "Мост обрушился из-за деформации горы, вызванной оползнем. Это было стихийное бедствие".
