Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимку

Вважають, що зима спокійний сезон для садівників, і це правда. Але важливим є те, що грудень, це час коли варто підготуватись до зими та майбутнього врожаю. Які культурі можна садити в перший місяць зими і що необхідно не забути зробити на городі - розповість УНН.

Як підготуватись до наступного сезону у грудні

Основна робота на городі взимку - це підготовка. Ми готуємось до нового сезону, плануємо посів та робимо різні заготовки, щоб полегшити собі роботу навесні. Тож, щоб підготуватись до майбутнього врожаю необхідно:

Заготовити ємності для розсади, найкращими будуть касети або торф'яні горщики, адже вони не потребують додаткової підготовки;

Захистити добриво від перемерзання: в компостну яму скинути осіннє листя, землю та накрити поліетиленом; покупні добрива сховати в чисте та сухе місце;

Переглянути наявне насіння, що залишилось з минулого сезону, за потреби докупити;

Розпланувати посів: де і як будете садити різні культури;

Передивитись свій інвентар, чи все у вас є. Взимку інструменти можна купити дешевше, ніж навесні;

Підготувати ґрунтову суміш для розсади.

Коли та як обрізати малину на зиму: поради

Що можна садити в грудні - зимові культури для завзятих городників

У грудні зазвичай садять ті рослини, що добре переносять холод та проростають рано навесні, але врожай залежить від різних факторів. Кожній культурі потрібен особливий підхід.

Зелень, зокрема кріп, петрушку, кінзу, салат можна садити тільки при настанні стійких морозів, адже вони проростають при температурі +3, в той час як коренеплоди потребують різних умов. Наприклад моркву можна садити вже при температурі +2, +4, але обовʼязково на заздалегідь підготовлену, осілу землю. Проте варто памʼятати, що висіяна в грудні морква зберігається врази гірше ніж та, яку висіяли навесні.

З буряками треба бути обережними, адже їхнє насіння здатне прорости при температурі +5, тому варто зачекати коли температура буде стабільно низькою, приблизно +1, 0 градусів. Сорт потрібно брати виключно холодостійкий і зауважте, що буряк, так само як і морква, посіяна в грудні, гірше зберігається.

Ідеальним для зимового посіву є хрін, якщо вирощувати його з насіння, для нас це рідкість, проте вегетативний спосіб розмноження гарно сприяє хорошому врожаю. Найпопулярнішими на посів у грудні є цибуля і часник.

Отже, коротка інструкція: цибуля-сівка - за два тижні до стійких заморозків, цибуля-чорнушка - по мерзлій землі, цибуля-порей - не переносить морозів, а озимий часник - за 30-40 днів до морозів.

Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів

Як правильно вкрити рослини на зиму: поради для збереження грядок

Снігозатримання - природний спосіб захистити рослини від перемерзання, покращити врожайність та ґрунт. Сніговий покрив виступає природним утеплювачем, що захищає ґрунт від перемерзання та сильний вітрів, крім того, запобігає ерозії рослин.

Потрібно всього лиш вкрити рослини тонким шаром снігу, але не стискаючи його, що б у рослин був доступ до кисню. Радимо використовувати розкладання по ділянці хвойного лапника, сухих гілок чи кукурудзяних стеблів для додаткового утримання снігу.

Якщо зима виявилась безсніжною, то варто використати метод мульчування. Мульча допоможе зберегти тепло та вологість ґрунту, краще використовувати той матеріал, що знаходиться поруч біля вашої ділянки. Наприклад хвою якщо поруч є ліс, проте варто зазначити, що використавши її занадто багато, вона окислить землю. Також можна використати торф, солому, сіно або кору. Матеріали можна змішувати між собою.

Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори