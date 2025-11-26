$42.400.03
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В декабре садоводы готовятся к новому сезону, планируя посев и заготавливая необходимые материалы. Также можно посадить холодостойкие культуры, такие как укроп, петрушка, морковь, свекла, хрен, лук и чеснок, соблюдая определенные условия для каждого растения.

Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой

Считается, что зима - спокойный сезон для садоводов, и это правда. Но важно то, что декабрь - это время, когда стоит подготовиться к зиме и будущему урожаю. Какие культуры можно сажать в первый месяц зимы и что необходимо не забыть сделать на огороде - расскажет УНН.

Как подготовиться к следующему сезону в декабре

Основная работа на огороде зимой – это подготовка. Мы готовимся к новому сезону, планируем посев и делаем различные заготовки, чтобы облегчить себе работу весной. Итак, чтобы подготовиться к будущему урожаю необходимо:

  • Заготовить емкости для рассады, лучшими будут кассеты или торфяные горшки, ведь они не требуют дополнительной подготовки;
    • Защитить удобрение от перемерзания: в компостную яму сбросить осенние листья, землю и накрыть полиэтиленом; покупные удобрения спрятать в чистое и сухое место;
      • Пересмотреть имеющиеся семена, оставшиеся с прошлого сезона, при необходимости докупить;
        • Распланировать посев: где и как будете сажать разные культуры;
          • Пересмотреть свой инвентарь, все ли у вас есть. Зимой инструменты можно купить дешевле, чем весной;
            • Подготовить почвенную смесь для рассады.

              Что можно сажать в декабре – зимние культуры для заядлых огородников

              В декабре обычно сажают те растения, которые хорошо переносят холод и прорастают рано весной, но урожай зависит от разных факторов. Каждой культуре нужен особый подход.

              Зелень, в частности укроп, петрушку, кинзу, салат можно сажать только при наступлении устойчивых морозов, ведь они прорастают при температуре +3, в то время как корнеплоды требуют разных условий. Например, морковь можно сажать уже при температуре +2, +4, но обязательно на заранее подготовленную, осевшую землю. Однако стоит помнить, что высеянная в декабре морковь хранится гораздо хуже, чем та, которую высеяли весной.

              С свеклой нужно быть осторожными, ведь ее семена способны прорасти при температуре +5, поэтому стоит подождать, когда температура будет стабильно низкой, примерно +1, 0 градусов. Сорт нужно брать исключительно холодостойкий и заметьте, что свекла, так же как и морковь, посеянная в декабре, хуже хранится. 

              Идеальным для зимнего посева является хрен, если выращивать его из семян, для нас это редкость, однако вегетативный способ размножения хорошо способствует хорошему урожаю. Самыми популярными для посева в декабре являются лук и чеснок. 

              Итак, краткая инструкция: лук-севок – за две недели до устойчивых заморозков, лук-чернушка – по мерзлой земле, лук-порей – не переносит морозов, а озимый чеснок – за 30-40 дней до морозов.

              Как правильно укрыть растения на зиму: советы для сохранения грядок

              Снегозадержание – естественный способ защитить растения от перемерзания, улучшить урожайность и почву. Снежный покров выступает естественным утеплителем, защищающим почву от перемерзания и сильных ветров, кроме того, предотвращает эрозию растений. 

              Нужно всего лишь укрыть растения тонким слоем снега, но не сжимая его, чтобы у растений был доступ к кислороду. Советуем использовать разложение по участку хвойного лапника, сухих веток или кукурузных стеблей для дополнительного удержания снега.

              Если зима оказалась бесснежной, то стоит использовать метод мульчирования. Мульча поможет сохранить тепло и влажность почвы, лучше использовать тот материал, который находится рядом с вашим участком. Например, хвою, если рядом есть лес, однако стоит отметить, что использовав ее слишком много, она окислит землю. Также можно использовать торф, солому, сено или кору. Материалы можно смешивать между собой.

              Александра Месенко

