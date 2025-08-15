$41.450.06
12:08 • 26346 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 26567 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
11:14 • 42896 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
09:59 • 30936 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
09:48 • 51067 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
08:34 • 31898 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67987 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100164 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57880 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
14 серпня, 14:49 • 203138 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 38416 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 81356 перегляди
Серія пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" поповнила невтішну статистику українських клубів

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Серія післяматчевих пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" (3:4) стала 8-ю поразкою українських клубів у єврокубках. Загалом це 12-та футбольна лотерея для українських команд.

Серія пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" поповнила невтішну статистику українських клубів

Серія післяматчевих пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" (3:4) стала 12-ю для українських клубів в єврокубках, яка завершилася 8-ю поразкою. Про це повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги, передає УНН.

Після того як матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи у Кракові між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом" завершився внічию, суперникам довелося виконувати серію пенальті. Для українських клубів це була 12-та футбольна лотерея, яка завершилася 8-ю поразкою 

- йдеться в повідомленні.

Загалом "Шахтар" у єврокубках 4 рази зводив поєдинок до серії пенальті, у яких лише перемогли одного разу - в матчі 1/16 Ліги Європи проти французького "Ренн" у 2023 році.

"Динамо" виграло обидві свої серії, у "Чорноморця" по одній перемозі та поразці, також по разу поступилися по пенальті "Дніпро", "Карпати", "Таврія" та "Колос".

Нічия у Кракові стала для українських клубів ювілейною, 150-ю, на своєму полі у єврокубках, в тому числі 80-ю в Лізі Європи/Кубку УЄФА.

"Полісся" хоч і поступилося у другій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій команді "Пакш", але пройшло до наступного етапу. А Таллес Коста відкрив лік своїх голів у єврокубках (у 5-й грі) і став автором 40-го голу українських клубів у ворота представників Угорщини у всіх турнірах.

Ліга Конференції: “Полісся” поступається “Пакш”, проте крокує далі у плей-оф14.08.25, 22:34 • 4218 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Футбол
Ліга Європи УЄФА
Прем'єр-ліга України
Шахтар (Донецьк)
УЄФА
ФК «Динамо» Київ
Краків
Угорщина
Україна