Серія пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" поповнила невтішну статистику українських клубів

Серія післяматчевих пенальті "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" (3:4) стала 12-ю для українських клубів в єврокубках, яка завершилася 8-ю поразкою. Про це повідомляє пресслужба Української прем’єр-ліги, передає УНН.

Після того як матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи у Кракові між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом" завершився внічию, суперникам довелося виконувати серію пенальті. Для українських клубів це була 12-та футбольна лотерея, яка завершилася 8-ю поразкою - йдеться в повідомленні.

Загалом "Шахтар" у єврокубках 4 рази зводив поєдинок до серії пенальті, у яких лише перемогли одного разу - в матчі 1/16 Ліги Європи проти французького "Ренн" у 2023 році.

"Динамо" виграло обидві свої серії, у "Чорноморця" по одній перемозі та поразці, також по разу поступилися по пенальті "Дніпро", "Карпати", "Таврія" та "Колос".

Нічия у Кракові стала для українських клубів ювілейною, 150-ю, на своєму полі у єврокубках, в тому числі 80-ю в Лізі Європи/Кубку УЄФА.

"Полісся" хоч і поступилося у другій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій команді "Пакш", але пройшло до наступного етапу. А Таллес Коста відкрив лік своїх голів у єврокубках (у 5-й грі) і став автором 40-го голу українських клубів у ворота представників Угорщини у всіх турнірах.

