Серия пенальти "Шахтера" с "Панатинаикосом" пополнила неутешительную статистику украинских клубов

Серия послематчевых пенальти "Шахтера" с "Панатинаикосом" (3:4) стала 12-й для украинских клубов в еврокубках, которая завершилась 8-м поражением. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги, передает УНН.

После того как ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в Кракове между "Шахтером" и "Панатинаикосом" завершился вничью, соперникам пришлось выполнять серию пенальти. Для украинских клубов это была 12-я футбольная лотерея, которая завершилась 8-м поражением - говорится в сообщении.

В целом "Шахтер" в еврокубках 4 раза сводил поединок к серии пенальти, в которых лишь победили один раз - в матче 1/16 Лиги Европы против французского "Ренна" в 2023 году.

"Динамо" выиграло обе свои серии, у "Черноморца" по одной победе и поражению, также по разу уступили по пенальти "Днепр", "Карпаты", "Таврия" и "Колос".

Ничья в Кракове стала для украинских клубов юбилейной, 150-й, на своем поле в еврокубках, в том числе 80-й в Лиге Европы/Кубке УЕФА.

"Полесье" хоть и уступило во второй игре третьего квалификационного раунда Лиги Конференций команде "Пакш", но прошло в следующий этап. А Таллес Коста открыл счет своим голам в еврокубках (в 5-й игре) и стал автором 40-го гола украинских клубов в ворота представителей Венгрии во всех турнирах.

