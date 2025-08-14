Лига конференций: "Полесье" уступает "Пакшу", но проходит дальше в плей-офф

$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 30116 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 43433 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 41190 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 30401 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 33939 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 49076 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 161742 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 86494 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 84154 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 74024 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Теги
Авторы
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29
Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизмPhoto14 августа, 12:38
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность14 августа, 12:50
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Хавьер Милей
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39
Фокс Ньюс
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136

Лига конференций: "Полесье" уступает "Пакшу", но проходит дальше в плей-офф

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Житомирское "Полесье" уступило венгерскому "Пакшу" со счетом 2:1, но по сумме двух матчей (4:2) вышло в плей-офф Лиги конференций. Следующим соперником украинской команды станет итальянская "Фиорентина".

Лига конференций: "Полесье" уступает "Пакшу", но проходит дальше в плей-офф

Житомирское "Полесье" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Конференции уступает венгерскому "Пакшу" со счетом 2:1, однако по сумме двух матчей проходит дальше, где в раунде плей-офф встретится с итальянской "Фиорентиной", передает УНН.

Детали

"Полесье", которое довольно уверенно победило венгров в первом матче (3:0), начало матч довольно активно. Александр Филиппов имел свои моменты, однако нападающему не удалось их реализовать.

Против житомирян сыграло давно известное футбольное правило: "не забиваешь ты, забивают тебе". Так и произошло на 39 минуте: после подачи с углового, защитнику "Полесья" не удалось далеко выбить мяч от собственной штрафной, вингер "Пакша" Марио Зеке скинул во вратарскую, где никем не прикрытый Янош Сабо отправил "кожаного" между ног Волынца - 1:0.

Уже в начале второго тайма "Пакш" удвоил преимущество: Даниэль Беде в центре поля отдал на Барну Тота, который протянул мяч до штрафной и пробил в дальний угол ворот - 2:0 и 3:2 по сумме двух матчей.

Зато "Полесье" не закрылось, а стало атаковать, как будто они проигрывают по сумме двух матчей, что и вылилось в забитый гол в конце матча: Алексей Гуцуляк отдал на Томера Йосефи, израильтянин развернулся и пробил в угол, однако кипер "Пакша" отбил, однако первым на добивании оказался Толедо Коста, который со второй попытки отправил мяч в сетку - 2:1 и 4:2 по сумме двух матчей в пользу "Полесья".

Напомним

"Полесье" в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с итальянской "Фиорентиной".

Базовые даты проведения матчей: 21 и 28 августа. Первый житомиряне проведут дома.

Павел Башинский

спорт
Италия
Венгрия
Украина