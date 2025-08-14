Лига конференций: "Полесье" уступает "Пакшу", но проходит дальше в плей-офф

Житомирское "Полесье" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Конференции уступает венгерскому "Пакшу" со счетом 2:1, однако по сумме двух матчей проходит дальше, где в раунде плей-офф встретится с итальянской "Фиорентиной", передает УНН.

Детали

"Полесье", которое довольно уверенно победило венгров в первом матче (3:0), начало матч довольно активно. Александр Филиппов имел свои моменты, однако нападающему не удалось их реализовать.

Против житомирян сыграло давно известное футбольное правило: "не забиваешь ты, забивают тебе". Так и произошло на 39 минуте: после подачи с углового, защитнику "Полесья" не удалось далеко выбить мяч от собственной штрафной, вингер "Пакша" Марио Зеке скинул во вратарскую, где никем не прикрытый Янош Сабо отправил "кожаного" между ног Волынца - 1:0.

Уже в начале второго тайма "Пакш" удвоил преимущество: Даниэль Беде в центре поля отдал на Барну Тота, который протянул мяч до штрафной и пробил в дальний угол ворот - 2:0 и 3:2 по сумме двух матчей.

Зато "Полесье" не закрылось, а стало атаковать, как будто они проигрывают по сумме двух матчей, что и вылилось в забитый гол в конце матча: Алексей Гуцуляк отдал на Томера Йосефи, израильтянин развернулся и пробил в угол, однако кипер "Пакша" отбил, однако первым на добивании оказался Толедо Коста, который со второй попытки отправил мяч в сетку - 2:1 и 4:2 по сумме двух матчей в пользу "Полесья".

Напомним

"Полесье" в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с итальянской "Фиорентиной".

Базовые даты проведения матчей: 21 и 28 августа. Первый житомиряне проведут дома.