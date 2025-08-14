$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 27275 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 38838 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 37633 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 28416 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 32315 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 47741 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 157079 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 84260 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 81854 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 72070 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Ліга Конференції: “Полісся” поступається “Пакш”, проте крокує далі у плей-оф

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Житомирське "Полісся" поступилося угорському "Пакш" з рахунком 2:1, але за сумою двох матчів (4:2) вийшло до плей-оф Ліги конференцій. Наступним суперником української команди стане італійська "Фіорентина".

Ліга Конференції: “Полісся” поступається “Пакш”, проте крокує далі у плей-оф

Житомирське "Полісся" у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Конференції поступається угорському "Пакш" з рахунком - 2:1, проте за сумою двох матчів крокує далі, де раунді плей-оф зустрінеться із італійською "Фіорентиною", передає УНН.

Деталі

"Полісся", яке доволі впевнено перемогло угорців у першому матчі (3:0), розпочало матч доволі активно. Олександр Філіппов мав свої моменти, проте нападнику не вдалося їх реалізувати.

Проти житомирян зіграло давно відоме футбольне правило: "не забиваєш ти, забивають тобі". Так і сталося на 39 хвилині: після подачі з кутового, захисника "Полісся" не вдалося далеко вибити м’яч від власного штрафного, вінгер "Пакш" Маріо Зеке скинув до воротарського, де ніким не прикритий Янош Сабо відправив "шкіряного" поміж ніг Волинця - 1:0.

Вже на початку другого тайму "Пакш" подвоїв перевагу: Даніель Беде в центрі поля віддав на Барну Тота, який протягнув м’яч до штрафного та пробив у дальній кут воріт - 2:0 та 3:2 за сумою двох матчів.

Натомість, "Полісся" не закрилося, а стало атакувати наче вони програють по сумі двох матчів, що і вилилося у забитий гол наприкінці матчу: Олексій Гуцуляк віддав на Томера Йосефі, ізраїльтянин розвернувся та пробив у кут, однак кіпер "Пакш" відбив, проте першим на добиванні виявився Толедо Коста, який з другої спроби відправив м’яч у сітку - 2:1 і 4:2 за сумою двох матчів на користь "Полісся".

Нагадаємо

"Полісся" у раунді плей-оф Ліги конференцій зустрінеться із італійською "Фіорентиною".

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня. Перший житомиряни проведуть вдома.

Павло Башинський

Спорт
Італія
Угорщина
Україна