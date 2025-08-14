Ліга Конференції: “Полісся” поступається “Пакш”, проте крокує далі у плей-оф

Житомирське "Полісся" у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Конференції поступається угорському "Пакш" з рахунком - 2:1, проте за сумою двох матчів крокує далі, де раунді плей-оф зустрінеться із італійською "Фіорентиною", передає УНН.

Деталі

"Полісся", яке доволі впевнено перемогло угорців у першому матчі (3:0), розпочало матч доволі активно. Олександр Філіппов мав свої моменти, проте нападнику не вдалося їх реалізувати.

Проти житомирян зіграло давно відоме футбольне правило: "не забиваєш ти, забивають тобі". Так і сталося на 39 хвилині: після подачі з кутового, захисника "Полісся" не вдалося далеко вибити м’яч від власного штрафного, вінгер "Пакш" Маріо Зеке скинув до воротарського, де ніким не прикритий Янош Сабо відправив "шкіряного" поміж ніг Волинця - 1:0.

Вже на початку другого тайму "Пакш" подвоїв перевагу: Даніель Беде в центрі поля віддав на Барну Тота, який протягнув м’яч до штрафного та пробив у дальній кут воріт - 2:0 та 3:2 за сумою двох матчів.

Натомість, "Полісся" не закрилося, а стало атакувати наче вони програють по сумі двох матчів, що і вилилося у забитий гол наприкінці матчу: Олексій Гуцуляк віддав на Томера Йосефі, ізраїльтянин розвернувся та пробив у кут, однак кіпер "Пакш" відбив, проте першим на добиванні виявився Толедо Коста, який з другої спроби відправив м’яч у сітку - 2:1 і 4:2 за сумою двох матчів на користь "Полісся".

Нагадаємо

"Полісся" у раунді плей-оф Ліги конференцій зустрінеться із італійською "Фіорентиною".

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня. Перший житомиряни проведуть вдома.