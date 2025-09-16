СБУ посилює перевірки у Львові: що чекає жителів та гостей міста 16-18 вересня
Служба безпеки України проведе масштабні перевірки у Львові з 16 по 18 вересня, залучаючи інші правоохоронні органи. Мета заходів – запобігання диверсіям та підвищення безпеки громадян в умовах російської агресії.
Служба безпеки проведе контррозвідувальні заходи у Львові з 16 по 18 вересня, залучаючи різні служби, для запобігання терористичним загрозам. Про це повідомило у Facebook управління СБУ у Львівській області, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки України оголосила про масштабні перевірки у Львові, які триватимуть із 16 по 18 вересня. Участь у заходах братимуть також Національна поліція, Патрульна поліція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та військова служба правопорядку.
Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України
Мешканці та гості міста мають бути готовими до перевірки документів, огляду автомобілів, можливого перекриття вулиць та обмеження руху, а також до огляду громадських місць і приміщень та пошуку заборонених предметів.
У випадках, коли у правоохоронців виникатимуть обґрунтовані підозри, вони можуть проводити додаткову перевірку осіб.
СБУ закликає львів’ян і гостей міста мати при собі документи, що посвідчують особу, спокійно реагувати на прохання перевірки та дотримуватися комендантської години.
У відомстві наголошують, що всі дії проводяться відповідно до закону та з повагою до прав і свобод громадян, але в умовах війни такі заходи є необхідними для безпеки.
