Ексклюзив
07:30 • 1076 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 8006 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 43308 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 55605 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 40336 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 43731 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 41685 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 74505 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 42939 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34812 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
СБУ посилює перевірки у Львові: що чекає жителів та гостей міста 16-18 вересня

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Служба безпеки України проведе масштабні перевірки у Львові з 16 по 18 вересня, залучаючи інші правоохоронні органи. Мета заходів – запобігання диверсіям та підвищення безпеки громадян в умовах російської агресії.

СБУ посилює перевірки у Львові: що чекає жителів та гостей міста 16-18 вересня

Служба безпеки проведе контррозвідувальні заходи у Львові з 16 по 18 вересня, залучаючи різні служби, для запобігання терористичним загрозам. Про це повідомило у Facebook управління СБУ у Львівській області, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки України оголосила про масштабні перевірки у Львові, які триватимуть із 16 по 18 вересня. Участь у заходах братимуть також Національна поліція, Патрульна поліція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та військова служба правопорядку.

Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також  нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України 

– наголосили в СБУ.

Мешканці та гості міста мають бути готовими до перевірки документів, огляду автомобілів, можливого перекриття вулиць та обмеження руху, а також до огляду громадських місць і приміщень та пошуку заборонених предметів.

СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів15.09.25, 11:33 • 2540 переглядiв

У випадках, коли у правоохоронців виникатимуть обґрунтовані підозри, вони можуть проводити додаткову перевірку осіб.

СБУ закликає львів’ян і гостей міста мати при собі документи, що посвідчують особу, спокійно реагувати на прохання перевірки та дотримуватися комендантської години.

У відомстві наголошують, що всі дії проводяться відповідно до закону та з повагою до прав і свобод громадян, але в умовах війни такі заходи є необхідними для безпеки.

СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 3473 перегляди

Степан Гафтко

