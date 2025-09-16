$41.280.03
СБУ усиливает проверки во Львове: что ждет жителей и гостей города 16-18 сентября

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Служба безопасности Украины проведет масштабные проверки во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая другие правоохранительные органы. Цель мероприятий – предотвращение диверсий и повышение безопасности граждан в условиях российской агрессии.

СБУ усиливает проверки во Львове: что ждет жителей и гостей города 16-18 сентября

Служба безопасности проведет контрразведывательные мероприятия во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая различные службы, для предотвращения террористических угроз. Об этом сообщило в Facebook управление СБУ во Львовской области, пишет УНН.

Подробности

Служба безопасности Украины объявила о масштабных проверках во Львове, которые продлятся с 16 по 18 сентября. Участие в мероприятиях примут также Национальная полиция, Патрульная полиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и военная служба правопорядка.

Цель – предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины

– подчеркнули в СБУ.

Жители и гости города должны быть готовы к проверке документов, осмотру автомобилей, возможному перекрытию улиц и ограничению движения, а также к осмотру общественных мест и помещений и поиску запрещенных предметов.

СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов15.09.25, 11:33 • 2542 просмотра

В случаях, когда у правоохранителей будут возникать обоснованные подозрения, они могут проводить дополнительную проверку лиц.

СБУ призывает львовян и гостей города иметь при себе документы, удостоверяющие личность, спокойно реагировать на просьбы проверки и соблюдать комендантский час.

В ведомстве отмечают, что все действия проводятся в соответствии с законом и с уважением к правам и свободам граждан, но в условиях войны такие меры необходимы для безопасности.

СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине12.09.25, 10:47 • 3474 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Львов