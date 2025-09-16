СБУ усиливает проверки во Львове: что ждет жителей и гостей города 16-18 сентября
Служба безопасности Украины проведет масштабные проверки во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая другие правоохранительные органы. Цель мероприятий – предотвращение диверсий и повышение безопасности граждан в условиях российской агрессии.
Служба безопасности проведет контрразведывательные мероприятия во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая различные службы, для предотвращения террористических угроз. Об этом сообщило в Facebook управление СБУ во Львовской области, пишет УНН.
Служба безопасности Украины объявила о масштабных проверках во Львове, которые продлятся с 16 по 18 сентября. Участие в мероприятиях примут также Национальная полиция, Патрульная полиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и военная служба правопорядка.
Цель – предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины
Жители и гости города должны быть готовы к проверке документов, осмотру автомобилей, возможному перекрытию улиц и ограничению движения, а также к осмотру общественных мест и помещений и поиску запрещенных предметов.
В случаях, когда у правоохранителей будут возникать обоснованные подозрения, они могут проводить дополнительную проверку лиц.
СБУ призывает львовян и гостей города иметь при себе документы, удостоверяющие личность, спокойно реагировать на просьбы проверки и соблюдать комендантский час.
В ведомстве отмечают, что все действия проводятся в соответствии с законом и с уважением к правам и свободам граждан, но в условиях войны такие меры необходимы для безопасности.
