СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов

Киев • УНН

 • 70 просмотра

СБУ задержала 26-летнего военнослужащего из Кропивницкого, который служил в роте ударных БпЛА на восточном направлении. Он передавал россиянам данные о вылетах дронов, целях атак и позициях своей бригады.

СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов

Служба безопасности Украины разоблачила агента фсб в рядах ВСУ: им оказался военнослужащий из подразделения сил БпЛА, который передавал россиянам данные об украинских дроновых операциях и позициях своих побратимов. Как сообщают в СБУ, злоумышленника задержали, когда он в очередной раз передавал данные оккупантам, пишет УНН

Детали

Служба безопасности разоблачила завербованного агента российских спецслужб, который смог проникнуть в подразделение беспилотных систем украинской армии.

Задержанным оказался 26-летний мобилизованный военнослужащий из Кропивницкого, который служил в роте ударных БпЛА на восточном направлении.

СБУ разоблачила и задержала священника упц мп, который корректировал удары россиян по Сумщине12.09.25, 10:47 • 3424 просмотра

Следствие установило, что он передавал россиянам критически важную информацию: время и направления вылетов дронов, ориентировочные цели атак, а также данные о расположении и боевых позициях бригады, где он сам и служил.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб

– подчеркнули в СБУ.

При этом агент получал от кураторов из фсб предупреждения о планируемых атаках, чтобы избежать поражения.

Сотрудники Службы безопасности задержали его в момент, когда тот готовился передать новую партию секретных сведений. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дислокаций Сил обороны.

Расследование выяснило, что мужчина после мобилизации самостоятельно искал контакты с российскими спецслужбами в Telegram, а затем согласился на сотрудничество за денежное вознаграждение.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала информатора ФСБ, который "сливал" данные об обороне Сумщины и Днепропетровщины11.09.25, 23:49 • 3086 просмотров

Степан Гафтко

