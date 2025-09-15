СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов
СБУ задержала 26-летнего военнослужащего из Кропивницкого, который служил в роте ударных БпЛА на восточном направлении. Он передавал россиянам данные о вылетах дронов, целях атак и позициях своей бригады.
Служба безопасности Украины разоблачила агента фсб в рядах ВСУ: им оказался военнослужащий из подразделения сил БпЛА, который передавал россиянам данные об украинских дроновых операциях и позициях своих побратимов. Как сообщают в СБУ, злоумышленника задержали, когда он в очередной раз передавал данные оккупантам, пишет УНН.
Служба безопасности разоблачила завербованного агента российских спецслужб, который смог проникнуть в подразделение беспилотных систем украинской армии.
Задержанным оказался 26-летний мобилизованный военнослужащий из Кропивницкого, который служил в роте ударных БпЛА на восточном направлении.
Следствие установило, что он передавал россиянам критически важную информацию: время и направления вылетов дронов, ориентировочные цели атак, а также данные о расположении и боевых позициях бригады, где он сам и служил.
По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб
При этом агент получал от кураторов из фсб предупреждения о планируемых атаках, чтобы избежать поражения.
Сотрудники Службы безопасности задержали его в момент, когда тот готовился передать новую партию секретных сведений. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дислокаций Сил обороны.
Расследование выяснило, что мужчина после мобилизации самостоятельно искал контакты с российскими спецслужбами в Telegram, а затем согласился на сотрудничество за денежное вознаграждение.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
