СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів
Київ • УНН
СБУ затримала 26-річного військовослужбовця з Кропивницького, який служив у роті ударних БпЛА на східному напрямку. Він передавав росіянам дані про вильоти дронів, цілі атак і позиції своєї бригади.
Служба безпеки України викрила агента фсб у лавах ЗСУ: ним виявився військовослужбовець із підрозділу сил БпЛА, який передавав росіянам дані про українські дронові операції та позиції своїх побратимів. Як повідомляють в СБУ, зловмисника затримали, коли він в черговий раз передавав дані окупантам, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки викрила завербованого агента російських спецслужб, який зміг проникнути у підрозділ безпілотних систем української армії.
Затриманим виявився 26-річний мобілізований військовослужбовець із Кропивницького, який служив у роті ударних БпЛА на східному напрямку.
СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 3424 перегляди
Слідство встановило, що він передавав росіянам критично важливу інформацію: час і напрямки вильотів дронів, орієнтовні цілі атак, а також дані про розташування та бойові позиції бригади, де він сам і служив.
За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб
При цьому агент отримував від кураторів із фсб попередження про плановані атаки, щоб уникнути ураження.
Співробітники Служби безпеки затримали його в момент, коли той готувався передати нову партію секретних відомостей. Одночасно було проведено заходи з убезпечення дислокацій Сил оборони.
Розслідування з’ясувало, що чоловік після мобілізації самостійно шукав контакти з російськими спецслужбами у Telegram, а згодом погодився на співпрацю за грошову винагороду.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини11.09.25, 23:49 • 3086 переглядiв