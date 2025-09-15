СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
05:44 • 12509 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 13299 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 16417 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24230 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 48577 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69044 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103644 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85995 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84201 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46767 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 12894 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13386 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 7240 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 10664 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 11971 перегляди
Публікації
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 92 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 12515 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 14967 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93410 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 65635 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Актуальні місця
Україна
Польща
Румунія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 402 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2130 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 21050 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27801 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76763 перегляди
Актуальне
Starlink
Financial Times
The Guardian
Fox News
ФАБ-250

СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

СБУ затримала 26-річного військовослужбовця з Кропивницького, який служив у роті ударних БпЛА на східному напрямку. Він передавав росіянам дані про вильоти дронів, цілі атак і позиції своєї бригади.

СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів

Служба безпеки України викрила агента фсб у лавах ЗСУ: ним виявився військовослужбовець із підрозділу сил БпЛА, який передавав росіянам дані про українські дронові операції та позиції своїх побратимів. Як повідомляють в СБУ, зловмисника затримали, коли він в черговий раз передавав дані окупантам, пише УНН

Деталі

Служба безпеки викрила завербованого агента російських спецслужб, який зміг проникнути у підрозділ безпілотних систем української армії.

Затриманим виявився 26-річний мобілізований військовослужбовець із Кропивницького, який служив у роті ударних БпЛА на східному напрямку.

СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 3424 перегляди

Слідство встановило, що він передавав росіянам критично важливу інформацію: час і напрямки вильотів дронів, орієнтовні цілі атак, а також дані про розташування та бойові позиції бригади, де він сам і служив.

За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб

– наголосили в СБУ.

При цьому агент отримував від кураторів із фсб попередження про плановані атаки, щоб уникнути ураження.

Співробітники Служби безпеки затримали його в момент, коли той готувався передати нову партію секретних відомостей. Одночасно було проведено заходи з убезпечення дислокацій Сил оборони.

Розслідування з’ясувало, що чоловік після мобілізації самостійно шукав контакти з російськими спецслужбами у Telegram, а згодом погодився на співпрацю за грошову винагороду.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала інформатора фсб, який "зливав" дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини11.09.25, 23:49 • 3086 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Telegram
Сумська область
Дніпропетровська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Кропивницький