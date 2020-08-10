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САП оскаржує зміну підслідності справи про суддів ОАСК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) буде добиватися перегляду рішення Печерського суду щодо справи, де фігурують судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Як йдеться у повідомленні правоохоронного органу, таку скаргу він подав до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 7 серпня, передає УНН.

САП оскаржує рішення Печерського суду, яким той зобов’язав генпрокурора Ірину Венедіктову забрати в Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) справу щодо голови ОАСК Павла Вовка, його підлеглих та голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

«4 серпня 2020 року Печерський районний суд задовольнив клопотання адвоката одного з підозрюваних у справі та зобов’язав Офіс Генерального прокурора скерувати вказане кримінальне провадження до іншого органу слідства. САП не погоджується з рішенням районного суду Києва та вимагає скасувати вищевказану ухвалу», – заявляють у прокуратурі.

Як повідомили у САП, розслідування у цьому провадженні здійснюють детективи НАБУ.

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Раніше Печерський районний суд Києва зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ кримінальне провадження за підозрою голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка в створенні злочинної організації з метою захоплення влади та передати в інший орган.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

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За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

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