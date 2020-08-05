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До ОАСКу звернулися із позовом про анулювання свідоцтва партії "Слуга народу"

До ОАСКу звернулися із позовом про анулювання свідоцтва партії "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 14537 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, де відповідачем зазначене Міністерство юстиції України щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу".

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті Закону "Про політичні партії в Україні" та певної частини положення про Міністерство юстиції, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу", - йдеться у повідомленні.

Також позивач просить ОАСК зобов’язати Міністерство юстиції вчинити дії, що полягають у здійсненні подання до суду щодо анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

Повідомляється, що ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даною позовною заявою.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".

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