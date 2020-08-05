В ОАСК обратились с иском об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9547 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99826 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104851 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130984 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109786 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129964 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101838 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102532 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ОАСК обратились с иском об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"

В ОАСК обратились с иском об аннулировании свидетельства партии "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 14533 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа".

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

Сообщается, что ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по запрету деятельности политической партии "Партия Шария".

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