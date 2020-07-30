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Позов щодо заборони діяльності “Партії Шарія”: ОАСК відкрив провадження

Позов щодо заборони діяльності “Партії Шарія”: ОАСК відкрив провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії “Партія Шарія”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політичної партії „Партія Шарія“. ОАСК здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує ОАСК, позивач, просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо не прийняття рішення з приводу невідповідності діяльності “Партії Шарія” вимогам Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

“Водночас, позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст звернутись з позовом до суду про заборону діяльності „Партії Шарія“ на території України та скасувати відповідну державну реєстрацію”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, суд відмовив “Партії Шарія” у стягненні понад 3,2 млн грн з держбюджету України.

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