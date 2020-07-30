Иск о запрете деятельности "Партии Шария": ОАСК открыл производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - говорится в сообщении.
Как напоминает ОАСК, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
"Вместе с тем, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию", - отмечается в сообщении.
Напомним, суд отказал "Партии Шария" во взыскании более 3,2 млн грн из госбюджета Украины.